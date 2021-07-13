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NASA空中交通調度技術 夏樂機場測試有效減碳

記者王政賢／北卡羅來納州報導
NSAS在夏樂國際機場示範演練空域調度技術。(取自NASA網站)
NSAS在夏樂國際機場示範演練空域調度技術。(取自NASA網站)

美國國家航空暨太空總署(NASA)開發的空中交通調度技術(ATD-2)在北卡夏樂-道格拉斯機場持續演練，目前為止成果顯著。NASA自2017年9月開始測試該技術以來，夏樂機場參與航空公司已節省了超過100萬加侖噴氣燃料。

此技術的研究重點是在飛機從登機門到起飛後，如同汽車由一般道路進入高速公路時，加入各方協調時間表，使管理飛機運行更為有效。

這個想法是讓客機從登機口到跑道再到巡航高度時均無需停下來，此精確調度和更高效的地面運營方能節省燃料，也轉化為其他經濟和環境效益。除了迄今為止節省的燃料外，演練期間更減少向大氣中排放2100多萬磅的二氧化碳，相當於在城市環境中種植15萬9119棵樹；航班延誤時間減少837.6小時；減少5527小時的噴氣發動機運行時間，從而延長發動機的整體壽命並降低維護成本。

另外，演練期間更為乘客節省了約400萬的時間成本，為航空公司節省約120萬元的機組人員成本。

據了解，該項技術的演練將在夏樂機場繼續進行，同時也擴展運用於包括北德州的機場和飛越美東南部的空中交通。 與此同時，美國聯邦航空管理局(FAA)已在研究NASA提供的技術，並計畫在未來幾年初步將其推廣到全美27個主要機場。

機場 NASA 美國

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