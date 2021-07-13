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拜登政府擬重估喬州醫保案 州長坎普不認同

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

拜登政府日前決定，重新評估喬治亞州「可負擔醫療保險法案」(Affordable Care Act)的州民購買醫療保險方式，喬州州長坎普(Brian Kemp)辦公室對此表示，此舉是「出乎意料的」(surprise)，暗示不會允許進行評估。

坎普的衛生戰略與協調辦公室(Kemp's Office of Health Strategy and Coordination)主任致信聯邦醫療保險和醫療補助部門(Federal Centers for Medicare and Medicaid Services)指出，喬州的計畫Georgia Access，將改善民眾購買保險的體驗，同時鼓勵私營部門將未投保州民納入保險範圍。

此封由托馬斯(Grant Thomas)執筆的信稱，「儘管仍有未經證實的反對意見，但與聯邦方案相比，Georgia Access提供了更實惠、更優質的保險。」

根據坎普的計畫，喬州居民將繞過healthcare.gov，藉著通過私人中介網站來購買聯邦補貼的健保計畫。

反對者表示，此舉將使購買保險變得更加困難，並促使健康民眾轉向納保範圍更有限的便宜方案投保，結果使可負擔健保福利的長者和病患的保費因此提高，「這是因為喬州欲推行的私人保險購買網站，恐誤導民眾僅留意到未能完整提供可負擔健保福利的醫療保險方案。

川普政府去年批准了喬州的計畫，州府官員稱其是提高投保率的一種方式。拜登政府執政後，則試圖支持歐巴馬時期的可負擔健保法案。

上個月聯邦衛生與公共服務部(U.S. Department of Health and Human Services)曾致信坎普，對喬州讓私營部門而非政府參與醫保對外宣傳的提案擔憂。聯邦衛生官員說，喬州沒有表明私營部門對宣傳行銷上有任何具體的財務承諾。

這封由醫療保險和醫療補助服務中心負責人Chiquita Brooks LaSure署名的信件指出，拜登政府增加了行銷可負擔健保的資金，並擴大了通過該計畫購買保險的補貼和稅收抵免資格。

他要求喬州官員將這些變化納入最新的「精算和經濟分析」(actuarial and economic analyses)，以確定該州計畫符合聯邦要求。

托馬斯表示，有11家保險公司(包括5家新保險公司)，和8家保險中介供應商已承諾參與Georgia Access。除了私人團體的投資外，該州已對其計畫進行了「大量」投資。他並提到，川普政府已批准的條款中包括「不允許聯邦官員重新批准(reopen the approval)該州健保計畫。」

聯邦醫療保險 喬州 健保

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