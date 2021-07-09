全美最佳退休州 喬州奪冠 佛州名列第二

根據金融網站Bankrate最新出爐的「2021年全美最佳及最差退休州」排行榜，喬治亞州高居首位，佛羅里達州、田納西州 則名列第二、第三，密蘇里州及麻塞諸塞州則分居第四與第五名。

分析指出，喬州 在可負擔能力(Affordability)方面表現尤其傑出，其低廉的生活成本和低稅賦是助其奪下榜首的原因。房價對該州排名也有利，根據全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors)數據，2021年第一季亞特蘭大都會區的房價中位值為27萬9300元，比全國中位數的31萬9200元及奧蘭多都會區的中位數32萬5000元都要低得多。

該研究還研究了喬州的天氣，並指出其龍捲風的風險為中等，地震風險低且平均溫度溫暖宜人。

喬州在健康和犯罪的項目中位居中段班。該州65歲以上的人口比例較低，在文化項目上排名較低，但未足以使它跌出榜首。

佛州 氣候溫暖，但其颶風和龍捲風的高風險影響了其天氣排名。該州在文化項目上表現不錯，名列第15位。其65歲以上的人口占了21%，是全美第二高。佛州的總得分與喬州非常接近，幾乎接近平手。

田納西州的可負擔能力項目排名全美第一，要歸功於低於全美平均的生活成本以及地方與州的低賦稅。田州的天氣也很好，但在犯罪和健康方面排名較差，影響了最後的總體分數。

至於最不適合退休的州為馬里蘭州，倒數第二至五名則為明尼蘇達州、堪薩斯州、蒙大拿州及阿拉斯加州。

完整排名可查看：bit.ly/3dYNbTn。