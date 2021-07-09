我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增32例、12死 確診數微幅爬升

96年來首位非裔美國人 14歲的她奪美「拼字大賽」冠軍

夏樂東航書院、山西尊成公學締姐妹校

記者王政賢／北卡羅來納州報導
李君蘭擔任教學總監。(東航書院提供)
李君蘭擔任教學總監。(東航書院提供)

夏樂市東航書院(East Voyage Academy)教學總監李君蘭及行政總監瑞寧(Renee Mathews)，日前代表書院與山西尊成公學校長王晶、尊成公學國際課程項目主管趙中奇參加網絡會議，雙方簽署備忘錄，正式結成姐妹校，並著手開啟一對一國際課堂。

尊成公學是一所民辦全日制學校，隸屬於尊成國際教育集團。集團成立於1998年，主要從事國際教育交流與中外合作辦學。2003年由中國教育部批准與山西省實驗中學共同舉辦國際班，擁有中美國際融合課程。

兩校管理層在會上都認為於國際教育的重視將使雙方學生受益良多。瑞寧表示，東航書院作為北卡第一所中文沈浸式的特許學校，為學生提供與漢語母語者交流的機會，不但能提高學生中文水平及學習積極性，更能開拓視野；王晶則表示，尊成以國際教育為特色，十分期待與東航的合作。

該國際課堂將由總部位於加州的美中兒童俱樂部(USChina Kids Club)提供技術支持，通過「兩顆小豆豆」網絡平台，東航將跟尊成的學生一對一匹配，結成學習夥伴，每周一次在雙語老師的帶領下，在「豆豆」教室進行互動式學習；每周一小時的上課時間將以半小時全英文，半小時全中文進行，以期讓雙方學生都獲益。李君蘭也認為裡面教學活動設置符合各年齡段學生，結合了趣味性和學習型。

會議上雙方表示，未來還將在師資、資源、學生互訪等多方面尋求合作可能。

瑞寧(Renee Mathews)擔任行政總監。(東航書院提供)
瑞寧(Renee Mathews)擔任行政總監。(東航書院提供)
●●瑞寧(上排由左至右)、霍枵傑、李君蘭與趙中奇(下左)、王晶(下右)舉行網絡會...
●●瑞寧(上排由左至右)、霍枵傑、李君蘭與趙中奇(下左)、王晶(下右)舉行網絡會議。(螢幕截圖)

教育部 加州 美國

上一則

先享受後付款 近半淪剁手族 悔不當初

下一則

疫情造就園藝熱 北卡植物供貨短缺

延伸閱讀

教「批判種族論」挨罰 教師工會：已備妥辯護資金

教「批判種族論」挨罰 教師工會：已備妥辯護資金
紐約人壽線上理財講座／座合理避稅 跨國居民轉移海外財產可以這樣做

紐約人壽線上理財講座／座合理避稅 跨國居民轉移海外財產可以這樣做
合理避稅！跨國居民轉移海外財產就該這樣作

合理避稅！跨國居民轉移海外財產就該這樣作
告別式裡的笑聲

告別式裡的笑聲
山西6歲童連110個後空翻 挑戰金氏紀錄

山西6歲童連110個後空翻 挑戰金氏紀錄
山西6歲女童1分鐘90個原地後空翻 挑戰金氏世界紀錄

山西6歲女童1分鐘90個原地後空翻 挑戰金氏世界紀錄

熱門新聞

邁阿密機場29日因暴風雨打亂班機起降，許多乘客因趕不上轉機而必須排至少三小時隊等後更改新的班機。(安妮提供)

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

2021-07-01 11:41
近期航空班機上發生的乘客鬧事不守規矩的事件，多與乘客拒戴口罩有關。圖為一名女乘客因不願戴口罩與乘務人員對罵。(CBS電視截屏)

波士頓30高中生轉機拒戴口罩 爆衝突 航班延1晚

2021-07-07 22:05
休士頓槍手闖入住宅行刑式殺人案件，10歲女孩中槍後裝死求救。 (KHOU11畫面截圖)

爸媽妹妹遭屠殺 德州10歲女孩負傷裝死求援

2021-07-01 18:29
在台灣排第10類施打族群的陳偉達到休士頓美福藥局接種，免費、免排隊、還有三種疫苗可選擇。（記者封昌明／攝影）

不願在台灣排長隊 退休老師高價飛休士頓打疫苗

2021-07-06 19:38
因為疫情回不了休士頓的西格尼洛夫婦。（KHOU）

打完疫苗出國探親 卻卡在阿根廷回不了家

2021-07-07 15:15
國慶假期讓許多消費者成了剁手族。（C+R Research）

先享受後付款 近半消費者最後都剁手

2021-07-07 15:15

超人氣

更多 >
250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？
大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他
推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉
華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神

華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神