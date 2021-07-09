夏樂東航書院、山西尊成公學締姐妹校

李君蘭擔任教學總監。(東航書院提供)

夏樂市東航書院(East Voyage Academy)教學總監李君蘭及行政總監瑞寧(Renee Mathews)，日前代表書院與山西尊成公學校長王晶、尊成公學國際課程項目主管趙中奇參加網絡會議，雙方簽署備忘錄，正式結成姐妹校，並著手開啟一對一國際課堂。

尊成公學是一所民辦全日制學校，隸屬於尊成國際教育集團。集團成立於1998年，主要從事國際教育交流與中外合作辦學。2003年由中國教育部 批准與山西省實驗中學共同舉辦國際班，擁有中美國 際融合課程。

兩校管理層在會上都認為於國際教育的重視將使雙方學生受益良多。瑞寧表示，東航書院作為北卡第一所中文沈浸式的特許學校，為學生提供與漢語母語者交流的機會，不但能提高學生中文水平及學習積極性，更能開拓視野；王晶則表示，尊成以國際教育為特色，十分期待與東航的合作。

該國際課堂將由總部位於加州 的美中兒童俱樂部(USChina Kids Club)提供技術支持，通過「兩顆小豆豆」網絡平台，東航將跟尊成的學生一對一匹配，結成學習夥伴，每周一次在雙語老師的帶領下，在「豆豆」教室進行互動式學習；每周一小時的上課時間將以半小時全英文，半小時全中文進行，以期讓雙方學生都獲益。李君蘭也認為裡面教學活動設置符合各年齡段學生，結合了趣味性和學習型。

會議上雙方表示，未來還將在師資、資源、學生互訪等多方面尋求合作可能。