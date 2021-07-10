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鼎信銀行獲富頓郡頒500萬存款 以少數族裔立業 貸款挹注中小企業 獲政府肯定

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鼎信銀行董事長張維霞代表領取500萬元存款。(Danny Pian提供)
鼎信銀行董事長張維霞代表領取500萬元存款。(Danny Pian提供)

2020年初在新冠病毒疫情於美國散播前，正式開幕的鼎信銀行(Loyal Trust Bank)，於困境中幫助大量中小企業申請紓困貸款。這家以華人為主的銀行獲得喬治亞州富頓郡(Fulton County)的肯定，富頓郡郡長(Commission Chair)皮特斯(Robb Pitts)於7日在該郡議室堂中，公開頒發500萬元存款給鼎信銀行董事長張維霞(Rose Jarboe)，讓該銀行以貸款方式回饋幫助地方上的中小企業。

在富頓郡召開的記者會上，皮特斯將聯邦紓困計畫(American Rescue Plan)基金2億600萬元中，撥出1000萬元給總部設在富頓郡的兩家少數族裔存款機構(Minority Depository Institutions, MDI)，其中設立在Johns Creek市的鼎信銀行雀屏中選，另一家銀行為非裔營運的Unity National Bank。

皮特斯說，這筆基金存款旨在「幫助陷入困境的社區和機構」，這也是富頓郡決定將數百萬美元存入少數族裔銀行的原因。張維霞指出，她個人在疫情期間接獲不少電話說：「我在某某銀行開戶這麼多年，但他們沒有接受我的申請，他們沒有幫助我們！」她則回覆說：「讓我們來幫助你。」

富頓郡發出的這項存款基金是鼎信銀行資深副總邊銓負責下，與全體工作團隊申請爭取得到。

鼎信銀行 (Loyal Trust Bank)是從1998年美國金融危機以來，在喬治亞州極少數被批准成立的新銀行之一，也是唯一一家由華人為主導的新銀行。鼎信銀行為了幫助華人商家度過新冠疫情難關，以大家最熟悉的中文服務，幫忙申請聯邦開通的美國小企業管理局SBA「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program, PPP)，希望華裔商家藉由取得這項紓困貸款，創造產業復甦的機會。

據了解，鼎信銀行成立以來正好遇到百年罕見的疫情，抱持著為華人在內的亞裔社區商家服務的態度，從去年方第一輪PPP紓困貸款到現在，行員們從上到下發揮分工協作、默契十足的團隊精神，甚至犧牲睡眠，攜手辛苦投入，結果貸款給商家的額度比例名列全美各銀行前茅。

富頓郡郡長皮特斯(Robb Pitts，右三)主持存款頒發儀式，右為鼎信銀行董事...
富頓郡郡長皮特斯(Robb Pitts，右三)主持存款頒發儀式，右為鼎信銀行董事長張維霞。(Danny Pian提供)

貸款 紓困 疫情

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