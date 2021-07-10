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生鮮電商Weee!開到亞特蘭大了！ 生鮮配送服務首單減10元 滿35元免費送上門 新區三重禮驚喜連連

亞特蘭大訊
飲料、零食和華人熟悉的食品，Weee!應有盡有。(Weee!提供)
飲料、零食和華人熟悉的食品，Weee!應有盡有。(Weee!提供)

亞特蘭大的粉絲們真得等了好久好久！期待已久的重磅好消息，華人生鮮第一站、華人圈的應用程式APP：Weee!終於來亞特蘭大，舉凡日常用品、生鮮好貨、網紅爆款，想要的，Weee!這家網上超市都有，而且線上一鍵下單，送貨新鮮到家。同時，Weee!為慶賀亞特蘭大生鮮配送開通，全場無門檻88折，新客戶還有三重禮獎勵福利

華人生鮮第一站Weee!，自2015年成立以來，迅速成長為北美市場最大、發展最快的亞裔、西班牙裔生鮮電商，妥妥的行業的領軍者。 2019年，Weee!在舊金山灣區、西雅圖、全面實現了一周7天送貨上門，成為北美首家「次日達」的生鮮電商。2019年底，Weee!再成功登陸洛杉磯，僅三個月就成為洛杉磯地區華人買菜的首選。

Weee!目前已成為北美訪問量最大、營業額最高的亞裔生鮮電商，並已完成總額超過3億美元的融資。未來3年中，Weee!將加速擴張，送貨版圖將遍布美加最重要的20個大城市區域。其中，亞特蘭大地區的消費者從7月起，就可享用Weee!的服務。

這家生鮮電商駐亞特蘭配送服務覆蓋範圍，包括郵遞區碼zip code：30332，30326，30250，30281，30334，30004 30341等等140個。在這兒舉凡水果、蔬菜、肉類、海鮮、麵食點心、方便食品、烘焙、零食、飲料、蛋奶豆製品、調料、罐頭(醃製品)、乾貨-米麵、美妝保健、和日用百貨等等，還分類為新品上架區、人氣熱賣區、和特價精選區，大家可以不用出門輕輕鬆鬆地在手機、平板與電腦上選購，解決開門七件事：柴米油鹽醬醋茶的需求。

Weee!還推出慶賀新區開放大禮：

福利1，新人禮：僅需25元，生鮮免費送貨上門，購物首單滿35元，減10元，並包郵費。

福利2，新人抽獎：凡7月1日到7月12日註冊並下單的新人，可參加新人專屬抽獎活動，單人獎金高達100元。其中，一等獎1名，獲得100元Weee Points；二等獎5名，每人50元Weee Points；三等獎20名，每人10元Weee Points。

福利3，老用戶獎勵：Weee!全場購物88折。

相關詳情可參閱微信：https://mp.weixin.qq.com/s/0nd15RIkkZgX2ulvTss3UQ

或上網：https://www.sayweee.com/zh。

保留原味烤芝士和慕斯芝士疊加組合的北海道草莓味芝士蛋糕。(Weee!提供)
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Weee!讓人在家也能輕鬆複製湘菜館同款剁椒魚。(Weee!提供)
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亞特蘭大地區的消費者可在生鮮電商Weee!上購物。(Weee!提供)
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日本甜品神話品牌LeTao的千層蛋糕，空運直達，Weee!全程冷鏈配送。(Wee...
日本甜品神話品牌LeTao的千層蛋糕，空運直達，Weee!全程冷鏈配送。(Weee!提供)
享受網上輕鬆購買華人熟悉的生鮮及日用品的樂趣，現在就刷Weee!的二維碼。
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Weee!線上一鍵下單，送貨新鮮到家。(Weee!提供)
Weee!線上一鍵下單，送貨新鮮到家。(Weee!提供)
掃碼Weee!小編微信號，可立即知曉各類福利。(Weee!提供)
掃碼Weee!小編微信號，可立即知曉各類福利。(Weee!提供)

亞特蘭大 華人 福利

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