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北美佛光山舉辦居家一日精進修道會

亞特蘭大訊
掃瞄二維碼即可上網報名。(北美佛光山提供)
掃瞄二維碼即可上網報名。(北美佛光山提供)

北美佛光山為了在舉辦2021年年度供僧法會前，鼓勵北美佛光人居家修持，福慧雙修，以清淨身、口、意三業，供養三寶，將於7月16日(周五)和17日(周六)舉辦Zoom線上的「居家一日精進修道會」。

星雲大師曾在「生活與修持」中提及：「真正的修持，應從生活行為中，表現戒定慧；在語默動靜裡，息滅貪瞋癡。」而諸供養中，法供養第一，所有供養中最上乘的，便是對法的尊重、珍惜、實踐和弘揚。一日修持內容為佛光三昧修持法、禪修、念佛、修持Q&A等，以Zoom線上連線為上課平台。

活動時間是7月16日美東晚上9時，美中晚上8時，美西下午6時報到與課程說明；7月17日為一日修持、Q&A，時間為美東上午10時分到下午3時、美中中午12時到下午5時，美東下午1時到下午6時。活動將以4個時區進行，報名時得確實選擇參與的時區。

北美佛光山建議一日修持期間，鼓勵大家自訂修持功課，並在休息、零碎時間，持續精進。

報名可上網：www.hsilai.org/tc/events/202107NaCut_Cht.php或掃瞄二維碼，相關詳情可洽佛光山西來寺電話：626-961-9697，電郵：[email protected]北卡佛光山電話：919-816-9866，地址：2529 Prince Drive, Raleigh, NC 27606；華府佛光緣電話：240-243-6955，地址：328 Main Street 2nd Fl, Gaithersburg, MD 20878。

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