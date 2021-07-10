數位華語文免費課程 開放報名中

由中華民國僑務委員會推動的海外數位華語文培訓課程，將從7月17日起到9月18日分別有八堂課，即日起持續接受報名，僑胞、僑校教師及行政人員均可報名，每堂課預定名額70人，課程完全免費。

由美東南區中文學校聯合會暨亞特蘭大 華僑文教服務中心舉辦的8次海外網路數位華語文培訓課程，分別於7月17日，7月31日，8月14日，8月21日，8月24日，9月4日，9月11日和9月18日等周六上課。任課師資有台北歐洲學校小學部中文老師/主任蔡昀曄、胡志明市華語文推廣教育 中心執行秘書張憶如、中國文化大學遠距教學發展中心主任陳信助、明新科大華語文教學中心講師陳顯衢、泰國曼谷美國學校-小學部及幼稚園部華語老師黃仁杰等五人。

據僑委會指出，海外數位華語文推廣計畫自9年前開始辦理，透過輔導各地建置的海外華語文數位學習中心，在地化開辦各類師資培訓課程，今年為加強推廣具台灣 特色華語文教學，結合台灣的華語文教育機構，採用遠距線上教學方式辦理，期突破地域疆界限制，向海外引介專業師資及豐富科技輔助資源，提供僑校教師多元學習管道，有效擴大師資培訓效益。

針對這次的課程，僑委會表示，他們為推廣海外數位華語文，已將亞特蘭大、芝加哥、和休士頓等三地僑教中心合併為美中南組，並依所轄僑校教學需求進行規畫共通性課程計8堂，一堂課50分鐘，由中國文化大學華語文教育機構提供線上培訓課程。

網上報名：https://forms.gle/hgsTgTjLBNtTJrtb6，詳情可洽亞特蘭大僑教中心電話：770-451-4456。