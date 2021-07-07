亞城看板／數位華語文培訓 17日啟動

●美東南區中文學校聯合會暨亞特蘭大 華僑文教服務中心將於7月17日、31日，8月14日、21日、24日，9月4日、11日及18日舉辦八次海外網路數位華語文培訓課程。由台北歐洲學校小學部中文老師/主任蔡昀曄、胡志明市華語文推廣教育中心執行秘書張憶如、中國文化大學遠距教學發展中心主任陳信助博士、明新科大華語文教學中心講師陳顯衢、泰國曼谷美國 學校-小學部及幼稚園部華語教師黃仁杰等五人指導。意者可上網報名：forms.gle/hgsTgTjLBNtTJrtb6。

亞特蘭大音樂節 31日登場

●第三屆亞特蘭大國際音樂節Atlanta Festival Academy從19日起為青少年音樂家提供為期兩周的實體學習和演奏機會。今年邀請在愛默蕾大學(Emory)任教的Vega四重奏組和多位盛譽國際的室內樂大師，包括葛萊美獎得主Sara Sant'Ambrogio任教。31日的閉幕音樂會，特邀2016年梅紐因國際小提琴比賽的少年組冠軍Sophie Yesong Lee演奏。因疫情 人數限制，音樂會只能允許400位觀眾出席。意者請盡早購票：AtlantaFestivalAcademy.org。