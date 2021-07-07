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喬州將重畫選區 牽動兩黨權力版圖

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州目前的國會議員選區。(州議會網站)
喬州目前的國會議員選區。(州議會網站)

喬治亞州議會今年將為國會、州眾議會和州參議會重畫選區。此結果將影響未來選舉，還可能影響兩黨之間的權力結構。

重畫工作從州議會的聯合重新分配委員會(Joint Reapportionment Committee)發動，議員們將起草和批准新的政治地圖。此工作具有爭議且複雜。

每個選區的選民人數必須大致相同，並根據2020年人口普查結果進行調整。自2010年以來，喬州的人口增加了100萬，達到1070萬。

共和黨在議會中的多數派將嘗試批准選區重畫，以增加其58%的州議會控制權，而民主黨亦將試圖阻止以保留自己的席位。挑戰重畫公平性的訴訟可能會隨之而來。

在聯邦層面，民主黨人擔心，以聯邦眾議員布爾多(Carolyn Bourdeaux)和麥克貝斯(Lucy McBath)為代表的選區可能合併，從而產生一個額外的共和黨席位。

喬州今年重畫選區的時間進程為：

夏季：州議會將舉行11次市政會議(town hall meetings)，聽取公眾關於每十年一次重畫選區的意見。

9月30日前：美國人口普查局將發布用於重畫選區的的詳細數據，包括依照種族、投票年齡和房屋入住狀況畫分的人口數量。

深秋：喬州議會將召開特別會議，以為州參眾兩會和聯邦眾議院建立新的選區邊界。

然根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，喬州1070萬居民中約有14%在家中是以英語以外的語言交談，一些組織質疑為什麼針對選區重畫，市政會議僅以英語舉行。

批評人士表示，根據人口普查局2019年的估計，這樣做可能會將喬州近150萬人排除選區重畫的過程之外。

上周三在道爾頓(Dalton)舉行的會議上有人指出，會中沒有為失聰或聽力障礙人士提供手語翻譯。

根據2019年人口普查局的估計，大約有46%的道爾頓居民和10%的喬州人是西語裔。10%的喬州人認為自己是在「外國出生」。

Elton Garcia-Castillo是喬州拉丁裔當選官員協會的社區組織者，他質疑委員會，為何在道爾頓舉行聽證會，現場並無提供翻譯或英語以外語言的訊息。

當天沒有委員會成員對此做出回應。

州眾議會議長拉爾斯頓(David Ralston)的發言人麥克米欽(Kaleb McMichen)表示，該委員會「使用與喬州眾議會其他常設委員會相同的程序」。立法委員會會議中不提供英語以外的其他語言。

這些市政會議將進行直播，結束後影片亦將上傳至legis.ga.gov。其他選區重畫資訊亦可上網：legis.ga.gov/joint-office/reapportionment。

近期內將舉行的選區重畫市政會議包括：

7月26日：不倫瑞克(Brunswick)

7月27日：阿爾巴尼(Albany)

7月28日：哥倫布(Columbus)

7月29日：梅肯(Macon)

7月30日：虛擬線上

●什麼是傑利蠑螈(gerrymandering)？

這是一種繪製奇怪形狀選區的做法，用以畫分社區減少選舉競爭。

每個選區必須有大致相同數量的選民，但可以出於其他原因調整選區形狀，將城市甚至社區分成不同的選區，使其有利於某個政黨。傑利蠑螈在重畫選區中很常見，因為多數黨擁有做出大部分決定的優勢，常會為維護其權益而鬥爭。

良好的選區畫分與傑利蠑螈之間的區別可能見仁見智。因此選區重畫過程受到密切關注且常訴諸法院。

喬州 人口普查 民主黨

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