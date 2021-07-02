全美夏日最佳公路旅行州 北卡排第五

北卡被評選為最適合美國夏季公路旅行第五名的， 其中藍嶺公園大道沿路風景美不勝收。(藍嶺公園大道推特)

金融分析網站WalletHub的數據指出，北卡 獲選為今年最適合美國 夏季公路旅行第五名的州，是唯一入圍前十的東南州。

報告從三個關鍵維度：成本、安全和活動比較了所有50個州，使用22個相關指標。排名前五名的州依序為紐約州、德州、路易斯安那州、緬因州、北卡。

該報告指出，北卡在「風景小道」類別中排名第一：其藍嶺公園大道(Blue Ridge Parkway)和外灘之美，其他州無法匹敵。北卡州的其他高分項目包括：駕駛法律評級位居第七；三星級酒店房間的最低價排第九位；平均汽油價 格第12；人均汽車盜竊案排名第13。

南卡的總體排名第22，但其平均汽油價格在全美50州中最便宜。

藍嶺公園大道最初被稱為「阿帕拉契風景公路」(Appalachian Scenic Highway)，是在羅斯福總統實行「新政」克服大蕭條，於1936年6月開始構建。

建設這條公園大道的目的，很像美國現在推行的「大基建」，通過這類項目所需的工程和建築相關需求，創造就業機會。

該大道全長469哩，北起維吉尼亞州仙納度公園的南方入口(也就是天際線公路Skyline Drive的南端)，沿著北卡州西部一路來到大煙山公園位於Oconaluftee的入口，是美東觀光旅遊路線，每年吸引成千上萬的旅客前往，更是南北卡華人秋季觀看紅葉、拍攝美景的首選路徑。