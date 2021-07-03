抗擊疫情需群體力量 專家呼籲注射疫苗

與會專家呼籲上網：vaccines.gov 或將郵遞區號發送電話簡訊至 438829，可以查找鄰近的疫苗點。(TDW提供)

TDW+Co公司與美國 衛生公共服務部為呼應拜登政府的「We Can Do This ： 抗擊疫情 ，我們可以做到」公共教育推廣活動，日前為亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民(AANHPI)等媒體，舉行線上新聞發布會。來自不同州的醫學專家分別提供新冠病毒COVID-19疫情經驗以及最新且值得信賴的疫苗 信息，強調抗擊疫情需群體的力量，鼓勵大眾接種疫苗。

線上演講者包括衛生與公眾服務部醫務總監Vivek H. Murthy醫學博士、美國衛生與公眾服務部醫務辦公室Adelaida M. Rosario博士，以及來自舊金山的全美亞太醫生協會、美亞醫療集團眼科醫生梁禮崇、美亞醫療集團內科醫生陳鴻傑。在現場提問中，醫學專家回答了有關新冠病毒疫苗的安全性和有效性問題，如何確保安全，防止新冠進一步蔓延，和AANHPIs面臨的健康衛生不公平。

發布會指出，新冠病毒給數百萬美國人帶來巨大痛苦，疫苗的施打給許多家庭和社區帶來了希望。截至6月10日，疾病預防控制中心(CDC)報告說，現在有1.72億居住在美國的人已完全接種疫苗。其中，至少6.1%亞洲人和0.3% 夏威夷原住民和太平洋島民群體至少接種過一次疫苗，估計有626萬人。

Vivek H. Murthy指出，疫苗在預防新冠病毒方面仍然非常有效，且非常安全。Adelaida M. Rosario則表示，AANHPI 社區在疫情期間面臨著獨特的挑戰，包括語言障礙、對電子技術的熟悉程度低、錯誤信息以及對疫苗或其背後科學的誤解等，而難以獲得有關新冠病毒和疫苗的正確信息。

Rosario說，「作為一名科學家，最讓我擔心的是缺乏關於AANHPI人群的分類數據。缺乏針對我們多元人種的特定數據掩蓋了由社會經濟、健康和可及性所造成的不平等現象。這樣會讓我們的多族裔社區不被看見，讓人覺得隱形。」

醫學專家們一致同意CDC指南盡快接受新冠病毒疫苗注射，能保護到家人、親人和社區。所有12歲及以上的人現在都有資格接種疫苗。在場醫學專家也分享說，人們對疫苗有疑問是正常的，但現在這些疫苗已經被證明是安全有效的，鼓勵大家與你信任的人進行可信的對話，以便消除疑慮。抗擊疫情需群體的力量，在接種任何疫苗之前，可先諮詢醫生或搜索CDC等可信來源，訪問CDC等可信來源、訪問vaccines.gov或將所在地區的郵遞區號發送電話簡信至438829以查找附近的疫苗點。