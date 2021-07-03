犯罪份子夏季出籠挨家挨戶詐騙專家分享防範詐騙技巧 禮品卡為敲詐勒索警訊

少數族裔經常是詐騙集團下手的對象。(Ethnic Media Services)

據少數族裔媒體(Ethnic Media Services)報導，聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission, FTC)最近舉行了一場消費詐騙 論壇，與會官員與專家說明詐騙份子可能使用的技倆，詐騙受害者通常是少數族裔和移民，他們也是最少向FTC報案的群體；他們強調，如果有人要求用禮品卡付款，這就是「敲詐勒索」的訊號。芝加哥新約教會(New Covenant Church)高級事工執事派特森(Deacon Reginald Patterson)也預測，夏季已經到來，詐騙份子將會有如蝗蟲出洞般攻擊各社區。

派特森表示，夏季會有成群結隊的詐騙份子挨家挨戶敲門問：「您家有什麼需要修理的嗎？您地下室的水管有沒有漏水？」派特森模仿了一些經常讓人感到困擾的詐騙問題，像是詐騙份子經常穿著印有公用事業公司(瓦斯公司、水利局、電力公司)或知名企業標誌的制服現身，典型的開場白是：「我們現在正在您所在的地區，您要不要預約服務？」他們可能會建議民眾安裝新屋頂，但在受害者預付頭期款後，就再也不和受害者聯絡，更別提後續服務。

派特森指出，年長者容易被陌生人快節奏的高壓銷售手法影響，但他們不是唯一的受害者。

FTC中西部地區辦公室主任科索夫(Todd Kossow)則表示，2016年調查報告顯示遭到詐騙的少數族裔，鮮少向當局報案，這個情況目前仍持續著。無論受害者選擇不報案的理由為何，可能是家庭移民身份特殊，可能是因為受騙感到丟臉。科索夫強調，詐欺犯罪可以匿名舉報，同時民眾報案有助偵測詐欺趨勢、提高媒體和公眾的警覺。

鑑於不諳英語是受害者對報案十分敏感的原因，伊利諾州檢察長拉烏爾(Kwame Raoul)表示，他們使用中文、西班牙語、和波蘭語提高消費者防範詐騙的意識，未來還會增加其他語言的服務。拉烏爾指出，他們2020年透過消費者調解程序，為伊利諾州居民追討回450萬美元詐騙金，大部分來自沒有履約的企業，特別是與新冠疫情有關的產品和服務。

防範詐欺的第一道防線是聯絡州檢察長辦公室或專門追蹤不道德商業行為的組織，例如非營利機構優良商業局(Better Business Bureau)。芝加哥和北伊利諾州優良商業局分局長柏納斯(Steve Bernas)指出，消費者必須留意的第一個部分是詐騙份子要求付款方式。其中，透過禮品卡支付的金錢通常不可能追討得回來，因此如果有人要求你用禮品卡付款，這就是「敲詐勒索」的訊號。

然而，與失去房契和股票 的損失相比，商品和服務詐騙的現金損失就顯得微不足道。伊州 檢察長辦公室的艾辛(Idara Essien)表示，伊州有法律可保護面對特定情況的屋主，包括拖欠房屋貸款費超過30天者、拖欠物業稅者和房屋遭到法拍者或即將失去房屋者。

美國證券交易委員會執行律師德克(Michelle Munoz Durk)表示，社群媒體強化了賺快錢的吸引力。她警告，短期股票交易存在「拉高倒貸」(pump and dump)的炒作騙局，詐騙份子使用虛假訊息讓股價暴漲，然後，急於獲利出場的受害者就會以虛假的高價拋售股票。由於股票價值實際上並未改變，受害者通常損失慘重。

其他與會嘉賓還分享了其他案例。伊州檢察長辦公室的普塔茲尼克(Agnes Ptasznik)表示，有些詐騙可以透過加強對專業術語和交易過程的了解來避免，例如不道德的汽車經銷商的銷售策略，不過年長者和有語言障礙者這類特定的弱勢消費者群體，要避免遭詐騙並不容易。