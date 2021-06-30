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亞洲故事 視頻大賽徵稿

記者王明心
「亞洲故事」網路視頻大賽的參賽logo (南北卡華人商會提供)
「亞洲故事」網路視頻大賽的參賽logo (南北卡華人商會提供)

由南北卡華人社區服務中心(Carolinas Chinese American Civic Center)、南北卡華人工商總會(CCCC)、北卡華人聯合會(CAFA) 等共12個南北卡華人社團及大學所合辦的「亞洲故事」網路視頻大賽正在收件中，有興趣者可將身邊感人的亞裔美國人勵志故事錄製下來，獎金從400元至50元不等。

該活動旨在表彰在社交媒體平台上講述亞洲故事的短片工作者的努力和貢獻，以加強跨文化意識，促進社會的理解、和諧和尊重。參賽者不限種族、年齡、宗教、語言、地域等背景，參賽作品不論類型，紀錄片短片、採訪、照片、動畫、歌曲、詩歌等皆可，以不超過10分鐘的視頻短片形式呈現，提交材料必須是英文或有英文字幕。

合格的參賽作品是從今年4月1日至8月31日之間，曾在YouTube、Facebook、Twitter、Instrgram、TikTok上發布的任何視頻片段。點擊率最高的50條參賽作品將進入決賽，獎金為一等獎1名，獎金400元；二等獎2名，獎金200元；三等獎3名，獎金100元；優秀獎10名，獎金50元。

參賽者請以電郵方式將原創視頻或下載鏈接寄至：[email protected], 參賽視頻將在ChineseLifeZone.com(app)上展示。

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