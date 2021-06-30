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美國中文辯論隊誓師 前進亞洲盃

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
美國隊A隊。上排左起：朱星屹、張璿、王悠悠、林宇婕。下排左起：孫翰銘、張軒銥、杜繹如、教練閻永忠。(學員、教練提供)
美國隊A隊。上排左起：朱星屹、張璿、王悠悠、林宇婕。下排左起：孫翰銘、張軒銥、杜繹如、教練閻永忠。(學員、教練提供)

美國中文辯論隊將參加於7月31日至8月12日舉行的第七屆亞洲盃中文辯論錦標賽，主題是七步之才，乃才思敏捷之人。

美國隊B隊。上排左起：廖媛穎、詹子頡、華詩樂、莊如詩。下排左起：宋睿、宋璿、龍品...
美國隊B隊。上排左起：廖媛穎、詹子頡、華詩樂、莊如詩。下排左起：宋睿、宋璿、龍品頤、閻承旭。(學員提供)

因考量新冠疫情，美國隊將透過線上網辯，與亞洲各校如台北市立中山女中、高雄市立高雄女中、清華大學附屬中學、人民大學附屬中學、吉隆坡循人中學、馬來西亞雪蘭莪八打靈公教中學、香港金巴倫長老會耀道中學、香港協恩中學等超過60支隊伍，論戰國際貨幣基金組織(IMF)存廢、代理孕母利弊等辯題。

今年美國隊按年齡分組，報名兩隊共15名隊員：A隊男生隊長朱星屹(Gabriel Liu)、女生隊長張璿(Xuan Zhang)、王悠悠(Zarina Wang)、林宇婕(Alvina Lin)、孫翰銘(Hanming Sun)、張軒銥(Charlie Zhang)、杜繹如(William Du)；B隊隊長廖媛穎(Alexis Leo)、詹子頡(Andre Chan)、華詩樂(Ashley Hua)、龍品頤(Chloe Lung)、宋睿(Ruey Sebastian Soong)、宋璿(Shyuan Serina Soong)、莊如詩(Ruth Zhuang)、閻承旭(Evan Yen)。

受亞洲盃之邀擔任美國隊總教練迄今的閻永忠(Yong-Jong Shawn Yen)說，他自2019年起招募培訓美國隊、淘汰不適任成員。他表示，思辨鍛鍊公民評比良策，比較損益仰賴駕馭文字，必須認字寫字且稽核校考除弊興利。他感謝中文學校的老師們扎根華語教育，並勉勵美國隊員無愧於心盡其在我。

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