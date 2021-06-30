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國慶遊行、音樂秀、美食、煙火… 與亞城同歡

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

國慶日即將到來，今年亞城都會區多處將舉辦慶祝活動，包括了現場音樂、美食和煙火等。其中包括：

●春季節(SpringFest)

春季節是粉泉市(Powder Springs)每年7月4日的活動，包括了現場表演、臉部彩繪、兒童充氣屋、遊戲車和美食飲料等，活動將以煙火作結。

時間：7月4日中午至晚間10時。

費用：免費。

地點：Thurman Springs Park, 4485 Pineview Drive, Powder Springs。

詳情可電：(404)954-2576，或上網：springsfest4th.com。

●向美國致敬(Salute to America)

肯尼索(Kennesaw)年度的獨立日慶祝活動包括了現場音樂，街頭娛樂、美食、兒童活動及煙火。

時間：7月3日下午6時至10 時。

費用：免費。

地點：肯尼索市中心。

詳情可電：(770)422-9714，或上網：KennesawJuly3.com。

●獨立日公園節(Fourth in the Park Festival)

瑪瑞埃塔(Marietta)的國慶慶祝活動包括了遊行、免費音樂會、美食、藝術和手工藝表演、嘉年華、兒童遊樂區和煙火。

時間：7月3日上午10時至晚上10時。

費用：免費。

地點：Marietta Square, 39-75 E Park Square, Marietta。

詳情可電：(770)794-5601，或上網：mariettaga.gov。

●杜魯斯慶祝美國國慶

慶祝活動將有餐車、現場音樂、煙火等。民眾可攜帶寵物，但今年不提供貴賓桌出租。

時間：7月3日下午5時30分至10時。費用：免費。

地點：杜魯斯市政廣場Duluth Town Green, 3167 Main St., Duluth.。

詳情可電：(770)476-3434，或上網：duluthga.net。

●亞特蘭大勇士隊對陣邁阿密馬林魚隊

勇士隊將於7月1日下午1 時20分在 Truist球場對戰馬林魚隊。

費用：門票起價為12元。

地點：Truist Park, 755 Battery Ave. SE, Atlanta。

詳情可電：(404)577-9100，或上網：mlb.com/braves。

●塔克公園和泳池派對

塔克的年度泳池派對將自中午開始舉行。現場除了音樂和熱狗，還計畫舉辦吃西瓜和cannonball比賽。

時間：7月4日中午至下午4時。

費用：2歲以下免費，3至11歲3元，12以上5元，55歲以上及退伍軍人3元。

地點：4259 N Park Dr, Tucker。

詳情可電：(470)481-0205。

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