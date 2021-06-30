北卡打疫苗 教師贏百萬 14歲高一生獲12.5萬

拜登(中)與北卡州長庫柏(右)拜訪一位於洛麗的接種站。(美聯社)

拜登 上任後，於上周四首度造訪北卡 ，鼓勵民眾接種疫苗 。而北卡為提高民眾接種意願，推出打疫苗中大獎活動，28日公布疫苗抽獎結果，一名教師得到100萬獎金，一名高一生獲得12.5萬元的大學獎學金。

根據白宮新聞發布，拜登當日在洛麗指出超過1億5000萬的美國人已完全接種疫苗，包括87%的所有老年人，75%的40歲以上以及70%的30歲以上成年人。聯邦提供北卡1.05億元幫助人民接種疫苗、超過660名國民警衛隊成員支援北卡應對COVID-19疫情、在綠堡(Greensboro)建立了聯邦疫苗接種網站，僅這一網站就經手了13.5萬針的注射。

他說雖然全美住院和死亡人數大幅下降，但Delta變種病毒在美陸續出現，使得未接種者面對重症或死亡風險。他傳授只要在手機短信上打上自己的郵遞區號，送到438829，就可得知離自己最近的接種站地址；Lyft和Uber從上個月到7月4日之間提供免費接送；北卡有1400多家藥店提供免費免預約的疫苗接種服務，呼籲大家儘快注射，遠離病毒，享受即將到來的獨立日。

北卡州政府為鼓勵民眾接種疫苗，發動抽獎活動，包括「你的百萬夏季現金抽獎機會」(Your Shot at A Million Summer Cash Drawing)和「夏季現金大學獎學金抽獎」(Summer Cash 4 College Drawing)。根據北卡衛生與公眾服務部(NCDHHS)，北卡18歲以上民眾一經接種，資訊自動進入州的疫苗管理系統(CVMS)中，可參加四次抽獎，有機會贏得100萬元現金。在6月10日後至少接種一劑疫苗者，將有兩次抽獎機會。此外四個北卡12至17歲州民將各贏得12.5萬元的高等教育帳戶。此活動到8月1日截止，只有北卡州民可參加抽獎。

北卡州長庫伯(Roy Cooper)和衛生部部長科恩(Mandy Cohen)於28日宣布抽獎結果，來自Winston-Salem的教師懷拉蒙(Shelly Wyramon)獲得100萬獎金，來自Wilmington的14歲高一學生馬丁內斯(Vania Martinez)獲得12.5萬元的大學獎學金。接下來三次抽獎公佈時間分別於7月7日，7月21日，8月4日。