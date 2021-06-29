亞城台語讀寫班秀成果 學員吟詩還要錄podcast

學員們以台語分享其專業及所學心得。上排左起：李佩芬、王宇莉、周建佑、吳鈺瑾、謝昌宏、洪偉婷、台語班負責人沈宇蘋、老師李贊星。(螢幕截圖)

自2020年中旬開始、由亞特蘭大台灣 同鄉會主辦的台語讀寫班，已開設三期共九個月，目前學員有60幾位。日前該班舉辦了進階班成果發表會，多位學員以所學的台語講述自己的專業，並且分享學台語的動機、心得及展望。

該班是由來自於溫哥華的李贊星教授。李贊星曾任溫哥華台灣語言協會會長。他分享了自2000年朋友邀請他去電台講古，一講講了八年，之後便有後輩想跟他學習台語。此次受邀教課，上完一期本以為結束了，卻發現仍有許多人引頸企盼等待要上課，又看到這麼多年輕人懷抱熱情要把台語推廣出去，讓他決定站出來相挺。

住在紐約的音樂家兼作曲家洪偉婷表示，她從小與阿公阿嬤都講台語，但現在年輕人沒有機會也沒有環境，家中的姪子姪女台語也不「輪轉」，因此她決定由自己做起，將台語學得更精透，影響帶動家人及朋友。她說，上課半年多來，她變得更主動找些台語節目來看，現在最迷的是公視台語台的「寶島歌廳」，學到很多以前學校沒教的歷史，對於台灣本土歷史及在地文化更加認識。

現居密蘇里州聖路易市、任職美國台塑企業的代理商總經理謝昌宏，分享自己成長時正好遇上國民黨政府推動「說國語」，自己曾因說台語被罰，更在升旗時被當眾羞辱：「這個人沒水準，因為他說台語」，造成他很長一段時間的心理陰影不願說台語。直到大學時遇到一位台南的同學以台語吟詩，他才驚覺台語的優美。他並現場以台語朗誦《夜雨寄北》。

家住印第安那州的吳鈺瑾育有兩個孩子，婚前曾在台灣是初中華語文老師。她說，兩位孩子送給她的禮物，就是讓她了解母語教育 的必要性。她感性的表示，台語這條路一直走，就會發現許多先進在不同的時代及地區，留下來的一粒粒火種。她要繼續努力，對文學、對教書、對教孩子，也希望大家利用自己的專業，在台語文的路上繼續努力。

多位台語文前輩及教授亦蒞臨給予鼓勵，上排左起：老師李贊星、台語文作家陳雷夫人張明美、「台文通訊」創辦人鄭良光、台中教育大學台灣語文學系副教授何信翰、多倫多台灣語文中心負責人張秀滿、前亞特蘭大台灣同鄉會會長黃鴻展、台語班負責人沈宇蘋、全美台灣同鄉會會長陳桂鈴。(螢幕截圖)

在威斯康辛州的王宇莉是大學行政助理，其興趣是研究台美人及其孩子如何看待228歷史。她表示在分享研究結果後，很多聽眾以台語提問或分享想法，因此決定苦學台語，才能與這些台美人交流，了解他們的故事。她說，未來希望能將台灣的歷史文化，拿來作為創作的靈感，向全世界分享台灣的故事，也可以將世界的故事翻成台語文，讓台灣人知道。

台語班負責人、前亞特蘭大台灣同鄉會會長、現任全美台灣同鄉會副會長的沈宇蘋，也分享了未來的計畫。她表示將成立15人的台語廣播小組。之後由李贊星老師講古錄製Podcast，學員聽完之後將內容寫成台語文。計畫做兩年共100集，講述對於台灣有貢獻的100個人，完成讓台灣歷史普遍化的台文版本。

除了學員分享外，當天亦有多位台語文前輩及教授參與，給予後進鼓勵。

台中教育大學台灣語文學系副教授何信翰表示，看到多位學員，有些本來不諳台語，每天與母親苦練；有些感覺台語快要逝去，想要把它救回來，讓他非常感動，感受到新一代台語人的熱情，他覺得台語越來越有希望。