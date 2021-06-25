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1張圖看疫情：全美56.2%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

喬州公衛緊急狀態 7月1日將結束

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)周二表示，將在7月1日結束該州已維持逾15個月的公共衛生緊急狀態

他表示也將簽署文件將立法機構授予他的特別權力延期，該權力原先將於7月1日凌晨到期。

這是喬州首次使用其公衛緊急法。該法授予了坎普暫緩法律和州法規的廣泛權力。他可用該法來徵用私人財產、接管醫院、關閉學校、提供臨時住房和福利金，且在無須立法機構授權的情況下直接從州庫中取款。

坎普表示，他將保留部分權力，並說將發布另一緊急命令，暫停州法規以幫助喬州機構和企業從疫情中完全恢復。

坎普先前已取消了餐館、健身房和其他企業的防疫限制。他還表示，學校不能引用他的命令來要求師生戴口罩，但學校有權自行發布口罩令。

州議會在去年3月首度授予他權力時，曾進行辯論是否要求坎普若要延長權力時需獲議會首肯，但最後決定讓坎普可每30天自行更新緊急狀態。本周二是坎普第16次更新。

喬州某些立法者想限制這些權力，但相關法案並無明確進展。

目前在喬州共有超過110萬確診案例，意指每10人中就有超過1人確診。喬州共有超過2萬1000人因COVID-19死亡。但近日確診數已大幅下降，該州目前每天確診約400例，低於1月中旬每天9500多例的高峰。近幾周每天死亡人數約為15人，亦遠低於1月下旬時的每天100多人。

根據美國疾病控制與預防中心(CDC)的數據，喬州已經接種了逾820萬劑疫苗，但仍名列人均疫苗接種率最差的十個州。該州數據顯示，有約440萬、或42%的州民至少接種了一劑疫苗；大約380萬人，即37%，已完全接種疫苗，低於全美的45%。

喬州 疫苗 緊急狀態

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