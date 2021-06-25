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趙濟民接掌第一社區銀行 南卡首位華裔銀行董事長

記者李君蘭／南卡羅來納州報導
將任第一社區銀行董事長的趙濟民，是南卡大學傑出校友和兼職教授。(趙氏工程提供)
將任第一社區銀行董事長的趙濟民，是南卡大學傑出校友和兼職教授。(趙氏工程提供)

總部位於南卡羅來納州來星頓(Lexington)的第一社區銀行(First Community Bank)宣布在其前任董事會主席約翰遜(J. Thomas Johnson)退休後，將由趙濟民(Jimmy Chao)接任。在相對保守的南卡，他是首位出任銀行董事長一職的華裔

來自台灣的趙濟民是水利工程專家，自1987年起擔任趙氏工程公司董事長至今，也是南卡大學土木和環境工程系的兼職教授。他也致力於公益服務和社區奉獻，歷任來星頓第一學區教育基金會主席、南卡大學設計審核委員會成員、東點學校校董會成員、南卡少數族裔事務局諮詢委員會委員等社會服務崗位，並於2017年被南卡州長委任為專業工程師和測量師註冊委員會委員及副主席。他並在南卡大學土木工程學院設立趙氏結構獎學金，用於獎勵以華裔為主的少數族裔學生。

自第一社區銀行於1994年籌創起，趙濟民就一直在其董事會服務。該銀行執行長柯來普(Mike Crapps)表示，感謝他的卓越領導及對銀行的承諾，期待他在新崗位上的成就。

趙濟民表示，身為華裔想在美國成就事業，就要比常人付出更多；而華裔的身分認同至關重要，只有認同了自己的身分，別人才會認可你。當年在給公司起名的時候，他直接將自己的姓氏作為公司名稱，他說，「客戶如果不認可我的身分，就不要來找我。我是華裔，我很自豪。」

他也鼓勵華裔多多參與社區服務和公民政治。在提到3月份他為反亞裔仇視集會發言時，他表示，在該說話的時候，一定要發聲。「如果我們都不為自己說話，如何指望別人給你平等和權利？」「只要認為是對的事情就去做，可能現在是孤獨的，但只要堅持下去，一定會開花結果。」

第一社區銀行成立於1995年，是由第一社區集團(First Community Corporation, NASDAQ: FCCO)全資控股的全服務性商業銀行，業務遍及南卡和喬治亞州。

南卡羅來納州 華裔 台灣

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