大奧蘭多台商會長 楊琇雅交棒林哲光
大奧蘭多台灣商會日前在奧蘭多東區「香滿園」餐廳舉辦年會、選舉會長並交接，由會長楊琇雅主持，原副會長林哲光當選24屆新會長；林作彬、徐志豪、陳新富、李麗玲等當選新任理事，續任理事周皇任、許瑤裁、梁桂台、劉翠英連任成功，楊琇雅卸任會長轉任顧問。當天有逾70人出席，包括駐邁阿密台北經濟文化辦事處僑務秘書吳佩芬。她並代表僑委會委員長童振源頒發感謝賀函給新舊任會長。
吳佩芬感謝楊琇雅於會長任內辦理許多活動，參與主流醫療物資捐助、社區慈善賑濟活動和線上疫情講座等，提升台美人形象，促進會員交流、拓展商機，也期許林哲光承先啟後，凝聚會員向心力。她並說明僑委會「僑台商服務新模式」，強調僑委會永遠是僑胞後盾。
楊琇雅感謝所有會員支持及理事會協助，並頒發感謝狀給顧問和理事群。
林哲光是台商創會以來最年輕的會長，參加商會已逾十年。他表示將借鑒從歷任會長及前輩學習的經驗，將商會帶向高峰。
大奧蘭多台灣商會第24屆理事會編制共14人，除會長外，有三名副會長周皇任、張浩潤、梁桂台，財務長由梁桂台兼任，秘書長李麗玲，除了新任及續任的八名理事外，還有鄭美月、林淑惠、詹理慈、詹弈呈等理事。
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