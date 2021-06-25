大奧蘭多台商會長 楊琇雅交棒林哲光

與會之商會顧問群和理事群合影。前排右四起卸任會長楊琇雅、新任會長林哲光及僑務秘書吳佩芬。(記者陳文迪／攝影)

大奧蘭多台灣 商會日前在奧蘭多東區「香滿園」餐廳舉辦年會、選舉會長並交接，由會長楊琇雅主持，原副會長林哲光當選24屆新會長；林作彬、徐志豪、陳新富、李麗玲等當選新任理事，續任理事周皇任、許瑤裁、梁桂台、劉翠英連任成功，楊琇雅卸任會長轉任顧問。當天有逾70人出席，包括駐邁阿密台北經濟文化辦事處僑務秘書吳佩芬。她並代表僑委會委員長童振源頒發感謝賀函給新舊任會長。

台商會永久顧問嚴培達(左)贈送前總統馬英九的贈禮給林哲光(右)，祝賀他十年有成，接任會長。2010年她會長任期內林哲光擔任副會長。(記者陳文迪／攝影) 卸任會長楊琇雅(左二)、新任會長林哲光(右一)偕家人合影。(記者陳文迪／攝影)

吳佩芬感謝楊琇雅於會長任內辦理許多活動，參與主流醫療物資捐助、社區慈善賑濟活動和線上疫情 講座等，提升台美人形象，促進會員交流、拓展商機，也期許林哲光承先啟後，凝聚會員向心力。她並說明僑委會「僑台商服務新模式」，強調僑委會永遠是僑胞後盾。

僑務密書吳佩芬(右)代表僑務委員會委員長童振源頒贈感謝狀予楊琇雅(左)。(記者陳文迪／攝影) 卸任會長楊琇雅(左三)頒發感謝狀給顧問群。(記者陳文迪／攝影)

楊琇雅感謝所有會員支持及理事會協助，並頒發感謝狀給顧問和理事群。

新任會長林哲光(前左四)、吳佩芬(右四)與新理事群合影。(記者陳文迪／攝影)

林哲光是台商創會以來最年輕的會長，參加商會已逾十年。他表示將借鑒從歷任會長及前輩學習的經驗，將商會帶向高峰。

卸任會長楊琇雅(左五)頒發感謝狀給她任內的理事群。(記者陳文迪／攝影)

大奧蘭多台灣商會第24屆理事會編制共14人，除會長外，有三名副會長周皇任、張浩潤、梁桂台，財務長由梁桂台兼任，秘書長李麗玲，除了新任及續任的八名理事外，還有鄭美月、林淑惠、詹理慈、詹弈呈等理事。