48學員完成培訓 FASCA亞特蘭大、洛麗分會成軍

學員們展現三天來的舞蹈學習成果。(記者林昱瑄／攝影)

成立於2011年的海外青少年文化大使(Formosa Association of Student Culture Ambassadors, FASCA)計畫，已在全美九大城市施行，今年則在美東南初登場。經過在亞特蘭大 文教中心三天的培訓後，48位來自於喬治亞州、北卡、田納西、肯塔基、及阿拉巴馬的學員，正式成為代表台灣 的民間青年大使。

各隊隊長們揮舞該隊旗幟。(記者林昱瑄／攝影)

學員們在培訓中被分為六隊，不僅要建立團隊與培養默契，學習舞蹈以及文化課程，也必須要尋找自己的根，認識父母親的故鄉及故事，做成影片與大家分享。

學員們上文化課的作品。(記者林昱瑄／攝影)

在20日的成果發表會及結業式上，學員們表演了兩支舞蹈，指導老師們並頒發證書，並且授旗給各隊，FASCA亞特蘭大分會及洛麗分會正式成軍。

時任僑教處科長、一手催生FASCA的亞特蘭大文教中心主任賴麗瑩期許學員們能夠在FASCA這個大家庭成長，認識父母的故鄉，喜愛台灣，進而成為宣揚台灣文化的國民外交小尖兵；長大後能成為僑社領導人及台灣海外力量的延伸。

指導老師授予證書給學員們。(記者林昱瑄／攝影)

近10年來執行了北美地區FASCA培訓的慧智文教基金會執行長賴美智表示，這些孩子們有了自己的組織，可以團結在一起，互相幫忙與成長，更希望這些在美國 身為難得少數的孩子，透過妥善學習，互相幫助，期待他們成為為全美社會貢獻的最多數。

亞特蘭大-洛麗FASCA正式成軍。前排右二為亞特蘭大文教中心主任賴麗瑩，左四為駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍。(文教中心提供)

學員孔謙門(Ethan Kong)表示，培訓第一天他坐在隊伍的最後面，沒有認識的人，有點不知所措，但只經過幾分鐘，就感受到了其他學員的友善熱情。他說，遇到這麼多說著中文，有類似背景的台裔第二代，他感受到彼此有著強烈的連結。三天來，他也學習到了如何與團隊合作，想出方法解決問題，並且提出策略，很高興成為FASCA的一員。

指導老師、諮詢導師及貴賓們感謝大家對於本次FASCA活動的支持。右五為亞特蘭大文教中心主任賴麗瑩，左六為慧智文教基金會執行長賴美智。(記者林昱瑄／攝影)

這次負責舞蹈教學的江昭萱(Amy Chiang)老師，已經在FASCA任教六年。她表示，自己以前也是小留學生，也經歷過身分認同危機，感受過缺少同儕的孤獨，因此她很認同FASCA的理念：集合更多台灣華裔下一代，除了能相交類似背景的朋友，更能提供無形中的精神支持力量。

學員們在發表會上展現三天來的學習成果。(記者林昱瑄／攝影)

向來十分重視文化傳承，一對兒女今年也是學員的家長何佩君，當天穿了一襲極具文化特色的服裝來參與成果發表會。她說，除了尋根之外，美國的小孩生活優渥，能夠參加這類活動參與志工服務，幫助他人，對於心志是很好的鍛鍊。

經過三天的培訓後，FASCA亞特蘭大分會及洛麗分會正式成立，並在亞特蘭大文教中心舉辦成果發表會。(記者林昱瑄／攝影)

FASCA今年的活動將從7月17日正式開始，當天將開會討論未來一年的計畫，以及協會規章等。