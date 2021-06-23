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5華童疫間生活畫 獲選繪入教堂山公車亭

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡華人聯合會(CAFA)、教堂山中文學校、教堂山社區藝術與文化局合作推出藝術公車亭。(記者王明心／攝影)
北卡華人聯合會(CAFA)、教堂山中文學校、教堂山社區藝術與文化局合作推出藝術公車亭。(記者王明心／攝影)

北卡華人聯合會(CAFA)、教堂山中文學校、教堂山社區藝術與文化局攜手為北卡教堂山一座藝術公車候車亭推出徵畫活動，經評選，由紅蘋果學校(Red Apple Academy)五名華裔小朋友所製作的八幅作品獲得優勝，他們的畫作也將成為該座候車亭背景，為教堂山增添一道美麗風景。

得獎的五位小畫家是由繪畫老師孫婷婷指導，華聯會長趙西隆說，此次活動由該會和教堂山中文學校共同資助立項，在教堂山華人議員顧泓彬的協調和北卡大學公交部門的支持下，由市府社區文化藝術部組織實施。

這是該市第一個由社區倡導並承辦的公共藝術項目，也是當地華人社區首次參與公共藝術建設，希望透過視覺藝術展現過去一年來，人們在疫情中的生活態度。

活動採用公開海選方式進行，共收到該地18位專業畫家和藝術愛好者的作品，通過市社區文化藝術部評選委員會獨立評審，紅蘋果學校五名年齡在5至9歲間的小學生作品高分入選，獲得1500元獎勵。

五名華裔小學生在繪畫老師孫婷婷的指導下，完成公車亭藝術作品。(記者王明心／攝影)
五名華裔小學生在繪畫老師孫婷婷的指導下，完成公車亭藝術作品。(記者王明心／攝影)

紅蘋果學校校長朱麗梅對此感到驚喜榮幸，她說，疫情後繪畫班也轉為線上進行，當他們聽到徵畫活動時，孫婷婷帶著孩子腦力激盪，最後選擇了他們曾經學過的紐約藝術家Keith Haring的風格創作，學校共收到20多份作品，最後選了由羅梓晨(George Luo) 、沈可昕(Eva Shen)、王亮亮(Eric Wang)、王嫣寧(Lena Wang)、李飛燕(Aurora Li)所畫的6幅作品，加上孫婷婷自己畫的兩幅參賽。

入選的畫作內容都與疫情間的日常生活有關，除了醫護人員拯救生命外，還有居民購物、踏青、釣魚、種菜、從事喜歡的活動。今年9歲的獲獎人之一王亮亮說，疫情期間，大家用一種更安全的方式過日子。

這八幅畫作中的線條盡量避免交叉接觸，代表彼此保持社交距離，圖中的每個人和動物也都戴著口罩。

在藝術公車亭等車的教堂山居民強生(Jadon Johnson)說，其他的公車亭背景都只是空蕩的透明玻璃，如果都能像這樣，會讓人很想搭公車。

來教堂山訪友的伯恩斯(Adriean Bowens)說，這些可愛的畫讓等車成為享受，圖中表達的愛與和平的訊息，把人們的心聚合在一起。

該公車亭位於教堂山藝術博物館(Ackland Art Museum)前，介於Franklin街和Cameron街之間的Columbia Boulevard上，作品將展出12個月。

疫情 華人 北卡

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