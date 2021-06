防治蚊害 佛州群島釋放14萬基改蚊

當地宣導此計畫的看板。(keysmosquitoproject.com網站)

數以萬計的基因改造蚊子,自5月起陸續由科學家釋放到佛羅里達群島(Florida Keys),希望藉此達到減少蚊群數量,並抑制疾病傳播的目標。

該計畫是由Florida Keys Mosquito Control District (FKMCD)與英國生物技術公司Oxitec合作,預計在12周內,每周釋放1萬2000隻被稱為OX5034的雄性蚊子,總計將釋放14萬4000隻。這些基改雄蚊會產生無法活過幼蟲階段的雌性後代,進而減少了整個蚊群的數量。

工人們已在佛羅里達群島中的三個島上放置了成箱的蚊蟲卵,這些卵預計在一周內孵化。

蚊子不僅會叮咬人,還會傳播嚴重的疾病,如登革熱、茲卡病毒和黃熱病,尤其是埃及斑蚊(Aedes aegypti)。佛州 只有4%的蚊子屬於埃及斑蚊,但據Gizmodo報導,去年在基拉戈島(Key Largo),這種蚊子導致了70%的登革熱病例。

放置基改蚊子蟲卵的盒子。(keysmosquitoproject.com網站)

由於殺蟲劑在美國 大量使用,蚊子已進化為對殺蟲劑免疫,科學家只好轉而利用基因改造來防治蚊害。Oxitec表示,此計畫可減少埃及斑蚊的數量,以遏制疾病傳播,並防止茲卡病毒(Zika)在美國傳播。

據「自然」(Nature)雜誌報導,儘管這是美國第一次出現基改蚊子,但在開曼群島、巴拿馬和巴西,科學家均早已開始基改蚊試驗。

不過,此計畫受到了一些當地居民及科學家的反對。

反對組織領袖、佛州群島地區環境聯盟主管芮伊(Barry Wray)說,「我們反對這項試驗,這裡是我們的家園,但卻被迫接受。」

在技術評估與食品安全國際中心(International Center for Technology Assessment and Center for Food Safety)擔任政策主任的漢森(Jaydee Hanson)說,全美正面對新冠疫情 ,種族衝突及氣候變化等諸多挑戰時,當地政府竟使用稅金來進行一個「侏羅紀公園式的實驗」,他要求聯邦環保署在該計畫實施前,應對環境風險作出進一步評估。