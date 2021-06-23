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家有唐氏兒 華醫為「生命非歧視法案」請命

記者王明心／北卡羅來納州報導
伍永基醫師和伍頌恩在州議會上作證，指出唐氏症孩子應有和別人一樣的生存權利。(伍永基提供)
伍永基醫師和伍頌恩在州議會上作證，指出唐氏症孩子應有和別人一樣的生存權利。(伍永基提供)

北卡孕婦若發現胎兒可能患有唐氏症可合法墮胎，但有一群人強力支持HB453「人類生命非歧視法案」(Human Life Non-Discrimination Act)，希望結束因產前篩查發現唐氏症，對胎兒生命的歧視。支持者說，孩子不應通過基因測試來獲得出生的權利，女兒為唐氏症的華裔醫師伍永基(Wing Ng)，更以自身經歷爭取大家認同「唐氏症孩子是祝福，不是羞辱」。

「人類生命非歧視法案」禁止因胎兒實際或假定的種族、性別、唐氏症，而實施或誘導墮胎。該法案已在北卡州議會和參議院獲得通過，正等待州長庫伯(Roy Cooper)簽署後落實。

在香港出生，九歲隨家人移民來美，現於維克醫院專門治療創傷性腦損傷的伍永基說，儘管許多病人的創傷嚴重到很難重獲有品質的生活，但父母還是會懇求他給孩子機會。

他說，沒有一個醫生能完全準確預測未來，所以即使病人最終結果無法肯定，他仍努力協助病人爭取任何翻轉生命的可能。

他說，妻子14年前身懷伍頌恩(Jaden Ng)時，被告知孩子可能患有唐氏症，然而因為信仰，他們從未考慮墮胎。他坦承，孩子出生時確實有唐氏症，心裡也頗難過，然而之後遇到其他家有唐氏兒的家庭，讓他了解到這些孩子仍可擁有幸福生活。

伍永基說，女兒不只為家裡帶來快樂，也常感動身邊的人，讓大家對於與自己不同的人更有同情心，女兒二年級老師更因為她而決定轉任特殊教育老師，以幫助更多與伍頌恩遭遇相同的孩子。

也因為女兒，他們想到許多胎兒可能因被診斷有唐氏症而遭墮胎命運，兩夫妻因此開始到處請命，包括拜訪州眾議會和州參議會民代，也曾在議會上作證(testimony)，陳述美國人常為確保殘疾人士不受歧視而自豪，但卻允許將患有唐氏症胎兒墮胎，他說，這種作法無疑是一種歧視，因為患有唐氏症的孩子也有權利生存，就像他的女兒一樣。

支持該案的北卡亞裔聯盟(NCAAC)會長陳志光表示，患有唐氏症或其他殘疾的嬰兒不該受到歧視，他們應得到愛和保護，而不是消滅。

歧視 墮胎 北卡

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