福爾摩沙壘球隊 北卡三角成軍

潘明德(前排右三)組織北卡三角福爾摩沙(Triangle Formosa)壘球隊。(記者王明心／攝影)

北卡 三角地區新近成立了一支以台灣 人為主體的壘球隊，參與地區聯盟比賽捷報頻傳。組織該隊的隊長潘明德說，希望能為三角地區的台灣人增加一個活動選項，也藉此以球會友，讓更多人認識台灣。

他說，美國 國民運動風氣興盛，台灣人則多數熟悉棒球、壘球項目，大家一直有組球隊念頭，之前因在外地工作而無法落實。兩年前他搬回北卡，參加了台灣同鄉會舉辦的中秋節四校壘球比賽，組隊想法更強烈。

他感謝黃光榮、劉格正和一些好友的協助，召集喜歡打壘球的鄉親、第二代，和三角地區三所大學的留學生，固定於周末練球。到今年初，球隊基本陣容大致成形，大家有參加正式比賽的意願，且加入凱瑞5月至7月的春季聯賽。

隊員們通過以「三角福爾摩沙」(Triangle Formosa)作為球隊名稱，既能突顯地區特性，又能展現台灣元素。目前登記春季聯賽的隊員有19人，除了鄉親、第二代、台灣留學生外，還有幾個經常一起練球的美國朋友，大家利用周末在公園球場練習守備、打擊、分隊實戰練習。

還沒上場的球員在場邊專注觀看球賽。(記者王明心／攝影)

在北卡大學做博士後研究的趙子豪說，學校生活封閉，很高興能有機會和別人交流、磨練球技。製藥業工程師鄭嘉笙說，以前只是和台灣學生一起打球，現在是和主流球隊匹敵，而且球隊一點也不因亞洲人身材而顯得遜色。

身為隊中少數白種人，又是唯一女性的凱莉(Kaylee Sly)說，她從五歲開始打棒球和壘球，很開心加入台灣隊伍，她說，打球既是運動也是競賽，最重要的是大家共度好時光。

隊中還有兩對父子檔，其中黃光榮說，以他現在的年紀還可以跟兒子一起打球，是人生一大樂事，他兒子黃揚理(Justin Huang)覺得和不同年齡層的人打球很有趣。

潘明德的兒子潘有仁(Daniel Pan)說他五歲開始打棒球，小時候都是爸爸投球，幫他練習打擊，現在和爸爸同一個球隊，發現「自己比爸爸大了」。

從事多媒體廣告工作的他，並為球隊設計標誌，印在球衣前方，該隊球衣由駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處和北卡台灣同鄉會贊助。潘明德說球隊經費尚有缺口，歡迎各界慷慨解囊。