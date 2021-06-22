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供不應求 亞城房價節節推高

亞特蘭大訊
亞城房市目前房價高，掛牌銷售房源少，且短期內將無法供需平衡。(美聯社)
亞城房市目前房價高，掛牌銷售房源少，且短期內將無法供需平衡。(美聯社)

亞特蘭大都會區的房市，雖然在去年疫情蔓延初期一度交投冷清，但是很快就恢復了原有的增長勢頭，今年5月該都會區房市再度大幅上升，尤其因為掛牌銷售的房源少，也順勢推高了房屋成交價格，專家預估，當地房市供不應求的景象，短期內可能難以改善。

亞城都會區5月份售出的房屋中位數價格比4月上漲5.2%，至36萬3000元，與去年同期相比，大幅提高了27.4%。與去年5月份相比，今年同期的房屋銷售數增加27.5%。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，房價狂漲是亞城房市的一大特點。售房網站Zillow提到，3月份亞城有超過三分之一房屋以高出要價賣出，相較於一年前僅有八分之一的房屋成交價格超過售價。

據亞城房地產經紀人協會(Atlanta Realtors Association)統計，5月份該地區有6631套房出售，中位價是36萬5000元。75%的房屋銷售集中在四個郡：其中富頓郡(Fulton)出售的房屋最多，為1760套，其次是谷內郡(Gwinnett)、卡布郡(Cobb)和底克甫郡(DeKalb)，其中富頓郡的房屋中位價41萬元最高。

亞城房地產經紀人協會主席利珀特(Cynthia Lippert)表示，房價狂漲是很多因素造成的，其中掛牌上市的屋源減少就是一個重要原因。

庫存稀缺，越來越多的買家競爭購買數量有限的上市房屋。房產專家也表示，亞城現在是賣方市場。一般買賣均衡的市場上，掛牌銷售的房屋數大約等於六個月的銷售數量，而目前，該區待售屋數量僅等於約一個多月的銷售量。

亞城Re/Max Premier房產經紀人福特(Torrence Ford)提到，現在亞城買家會迅速湧向有吸引力的房源，也會毫不猶豫地出價，還有不少人傾向於用現金購房，甚至還願意支付通常由賣家出的手續費用。

房源少的狀況至今也沒有緩解，在疫情開始時，很多賣家都不願賣，是因為害怕在疫情期與陌生人接觸，後來發現房價飆漲後，賣家更擔心在賣掉房屋後能否找到新的房子，導致上市數量持續短缺，甚至更糟。與此同時，也有不少房屋甚至都未經正式掛牌銷售，就已通過房屋代理的內部網絡成交。

房屋短缺的狀況，本來是可通過新建屋來彌補，但是自2007至2009年的經濟衰退以來，住房建設需要約10年來平衡市場，加上疫情等多重因素，所以目前亞城房屋仍供不應求，亦無法快速緩解。(楊欣欣)

疫情 房價 亞特蘭大

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