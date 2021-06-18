我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診187例、21死 雙北皆破70例

25歲華女遭槍殺 疑與谷內郡路怒案有關

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
上月29日，一輛白色豐田RAV4被發現停在桃樹工業大道的分隔道旁，駕駛李采倚被發現頭部中槍已死亡。(警方提供)
上月29日，一輛白色豐田RAV4被發現停在桃樹工業大道的分隔道旁，駕駛李采倚被發現頭部中槍已死亡。(警方提供)

父母來自於馬來西亞的25歲女子李采倚(Carmen Cai-Yi Lee)，上月29日晚間開車回家時在多若維爾市(Doraville)的公路上遭槍擊身亡。警方表示，該案可能與谷內郡另一宗路怒槍擊案兇嫌有關，籲民眾提供線索。

案發當晚9時15分左右，警員在Oakcliff Road和Buford Highway區域接獲一名約50歲男子報案，指稱其車輛在Winters Chapel Road附近的桃樹工業大道(Peachtree Industrial Boulevard)南向車道行駛時遭到多次槍擊，由於該現場在谷內郡，於是員警將該案交由該郡警方調查。

死者李采倚。(家屬提供)
死者李采倚。(家屬提供)

警方表示，幾分鐘後，一輛2008年的豐田RAV4被發現停在Tilly Mill Road附近的桃樹工業大道的分隔牆旁，車內發現駕駛李采倚中槍，已經死亡。警方研判，兇嫌向李采倚的車開了兩槍，其中一發擊中頭部導致死亡。

多若維爾警方16日表示，調查人員推斷此槍擊案是因「路怒」而引發的槍擊，不過，警官卡斯帕(Cpl. Kevin Kaspar)表示，目前尚不清楚為何李采倚會成為目標。

警方說，射殺李采倚的槍手，可能是當晚稍早時在半哩外向另輛車開槍的同一人。

警方表示，任何在當晚9時至9時30分之間駕車路經該地者，如有任何可相關訊息或線索，請聯繫多若維爾警方：(770)455-1000，民眾可匿名提供線索。

數據顯示，亞特蘭大公路今年已發生30多起槍擊案，至少造成13人死亡。

槍擊 豐田 亞特蘭大

上一則

維州自行車安全新法 7月1日上路

下一則

費城停車稅降稅提案 民主黨帕克放棄推動

延伸閱讀

加州第二大水庫 奧洛維爾湖快見底了

加州第二大水庫 奧洛維爾湖快見底了
炎夏還未到 北加州多個水庫已快見底

炎夏還未到 北加州多個水庫已快見底
罕見新冠併發症 舌頭巨大須插管維生

罕見新冠併發症 舌頭巨大須插管維生

罕見新冠併發症 「巨舌」無去進食 須靠插管維生

罕見新冠併發症 「巨舌」無去進食 須靠插管維生

「超人」為女友暴怒了 求瘋狂粉絲別再亂傳八卦

「超人」為女友暴怒了 求瘋狂粉絲別再亂傳八卦
乾旱嚴重近照曝光 奧洛維爾湖儲水量只剩42%

乾旱嚴重近照曝光 奧洛維爾湖儲水量只剩42%

熱門新聞

密西根州銀湖為著名景點。(銀湖臉書)

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

2021-06-17 16:57
維州冰淇淋店近日推出「蟬寶寶聖代」走紅，外型逼真，許多民眾也從中發現了蟬可愛的一面。（Toby’s Homemade Ice Cream提供）

維州冰店「蟬寶寶聖代」日銷上百份 消費者：外型逼真

2021-06-10 15:44
許多民眾習慣在出門較長時間時，委託朋友或親戚入住並照看房子，芝加哥一名屋主卻因此趕不走友人，且屋內被弄得亂七八糟(示意圖)。(pexels)

鳩占鵲巢？屋主託友人看屋遭強行占住

2021-06-15 15:27
伊州即日起全面開放，餐館、商店處處可見人潮，醫師呼籲未接種疫苗者仍應提高警覺防範感染。(特派員黃惠玲/攝影)

專家疾呼：全面開放後 未接種者染疫風險更高

2021-06-11 13:47
林石鳳將孔水月取回毒販委託34萬元現金，拍照後傳到中國的負責單位，然後由對方將等值人民幣存入自己帳戶再轉給委託洗錢者的帳戶，接下來再匯至墨西哥。 (U.S District Court trial exhibit)

助販毒遞送洗錢現金2400萬 華婦判處40個月徒刑

2021-06-11 19:25
一批青少年疑似路怒在百利大道和I-65號公路交叉口當街開打，用路人怨聲載道。 （圖：Ruby Jensen提供）

影／何來怒氣 德州少女當街扯髮群毆

2021-06-11 18:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃
紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物
幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快
疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲

疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利