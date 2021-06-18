25歲華女遭槍殺 疑與谷內郡路怒案有關

上月29日，一輛白色豐田RAV4被發現停在桃樹工業大道的分隔道旁，駕駛李采倚被發現頭部中槍已死亡。(警方提供)

父母來自於馬來西亞的25歲女子李采倚(Carmen Cai-Yi Lee)，上月29日晚間開車回家時在多若維爾市(Doraville)的公路上遭槍擊 身亡。警方表示，該案可能與谷內郡另一宗路怒槍擊案兇嫌有關，籲民眾提供線索。

案發當晚9時15分左右，警員在Oakcliff Road和Buford Highway區域接獲一名約50歲男子報案，指稱其車輛在Winters Chapel Road附近的桃樹工業大道(Peachtree Industrial Boulevard)南向車道行駛時遭到多次槍擊，由於該現場在谷內郡，於是員警將該案交由該郡警方調查。

死者李采倚。(家屬提供)

警方表示，幾分鐘後，一輛2008年的豐田 RAV4被發現停在Tilly Mill Road附近的桃樹工業大道的分隔牆旁，車內發現駕駛李采倚中槍，已經死亡。警方研判，兇嫌向李采倚的車開了兩槍，其中一發擊中頭部導致死亡。

多若維爾警方16日表示，調查人員推斷此槍擊案是因「路怒」而引發的槍擊，不過，警官卡斯帕(Cpl. Kevin Kaspar)表示，目前尚不清楚為何李采倚會成為目標。

警方說，射殺李采倚的槍手，可能是當晚稍早時在半哩外向另輛車開槍的同一人。

警方表示，任何在當晚9時至9時30分之間駕車路經該地者，如有任何可相關訊息或線索，請聯繫多若維爾警方：(770)455-1000，民眾可匿名提供線索。

數據顯示，亞特蘭大 公路今年已發生30多起槍擊案，至少造成13人死亡。