不需按指紋 夏樂機場啟用臉部識別系統

夏樂國際機場對抵美國際旅客使用臉部識別系統，加快入境流程。(CBP Southeast推特)

夏樂道格拉斯國際機場 (Charlotte Douglas International Airport)開始對乘客使用臉部識別系統，該系統將由美國海關和邊境保護局(CBP )在機場國際航班區推出，作為驗證抵達夏樂旅客身分的工具之一，掃描旅客臉部特徵僅需幾秒鐘，且「準確率超過 98%」。

CBP夏樂地區主管查斯坦(Barry Chastain)說，此一技術使用可為旅客提供安全、免接觸的國際入境流程，進一步保障和現代化航空旅行安全。該局也期待與北卡其他國際入境口岸合作，實施簡化抵達流程。

夏樂是北卡第一個使用臉部識別技術的城市，之前全美已經有邁阿密、紐約、亞特蘭大、華盛頓特區、芝加哥和達拉斯-沃斯堡(Fort Worth)等機場使用。

CBP官員稱，以前來過美國的外國旅客屆時不再需要提供指紋按壓，因為臉部識別就可以確認身分。

關於該技術的隱私問題，聯邦機構官員表示，該系統已採取措施保護所有旅客隱私，CBP指出，相關保護措施包括了「強大的技術安全保障」以及限制「使用個人身分訊息的數量」。

此外，美國公民 的臉部照片會在12小時內刪除，而大多數外國人的照片則將儲存在國土安全部的安全系統中。