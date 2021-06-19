Cooper鋼琴清倉優惠大甩賣好價錢買好琴最佳時機 優惠持續至7月10日

Cooper琴行逾萬呎的展示廳，陳列不同型式、品牌的鋼琴。(取自Cooper網站)

亞特蘭大 知名百年琴行Cooper Piano最近倉庫結束租約，因此進行清倉特價優惠大甩賣(Warehouse Moving Sale)，優惠持續到7月10日為止。此時正是父母為子女們以最好的價錢買好琴的時刻，培養孩子怡情養性的音樂興趣；更是喜愛音樂的人們不能錯過的買琴、換琴機會。

Cooper鋼琴的清倉特價銷售，其中包括全新數位鋼琴(Digital Piano)價格低至649美元起，原聲鋼琴(Acoustic Piano)為1288美元起，當前最流行的家庭使用平台鋼琴(Baby Grand Piano)價格最便宜為6988美元起。該琴行有史坦威Steinway、Casio、Schimmel、Yamaha和Baldwin等等著名品牌鋼琴等，也有各類型的二手鋼琴，現在便可上網：cooperpiano.com/warehouse-moving-sale-june-2021，填寫「Sign Up for The Sale」，也可撥打電話，琴行會立即回覆，幫忙客人找到理想中的鋼琴，完成對音樂的美夢。

Cooper琴行自1906年創立以來，歷經114年的風風雨雨，由Cooper家族四代子嗣相傳潛心經營下，已成為全美音樂商家協會(National Association of Music Merchandise)9000多會員中具有百年歷史的五家琴行之一，也是美國 東南區最大的鋼琴陳列琴行。

一走進琴行，就可以聞到鋼琴特有的原木香味。一萬餘呎的展示廳內陳列數十種不同型式、品牌的鋼琴，品牌及種類都相當齊全。展示廳旁還設有Liberty Theater演奏廳，可做為小型音樂演奏會的表演場地。

Cooper琴行目前是由第四代Blake Cooper主持。他從4歲就開始學鋼琴，13歲學吉他，大學時與兄弟會組建樂隊，渾身充滿了音樂細胞。著手接管琴行以來，Blake始終不變地奉行為顧客著想的經營理念。他深信音樂可以治癒人心，讓生活變得更有價值。所以他熱心公益事務，捐贈鋼琴給教會、老人院和兒童中心等，凡是來Cooper琴行購買鋼琴的顧客，同時還可以享受到其他許多的超值服務，包括鋼琴搬移存放，調音維修，修復，音樂課程，鋼琴估價，甚至還有舉辦小型演奏會等等。

Blake深信Cooper琴行經營的不僅僅只是鋼琴和音樂，「我們關心每一位顧客的需求，關愛周圍的每一個人，鋼琴和音樂是我們用來回饋社會的最好禮物。」