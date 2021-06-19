來自家鄉產品 美國味全口味齊全衛生控管 質量有保障 滿足思鄉味蕾

味全春捲口味多多。(味全提供)

今年剛剛過去的端午節，讓您更想念家鄉口味的上海粽、湖州粽或是台南肉粽？還是煮水餃、蒸一鍋小籠湯包祭祭五臟廟？這些家鄉小吃與特產，美國 味全公司(Wei-Chuan USA)一應俱全，而且各種口味都有，更重要的是該公司為一家在美生産中式冷凍食品和進口傳統華人食品的公司，品質嚴格管控，衛生與質量都有保障，並對食品安全負責，華人朋友可以在各大華人超市 和亞裔超市購買，享受幸福滋味，滿足思鄉味蕾。

美國味全公司銷售網遍及美國、加拿大及中南美洲。秉持近半世紀來對食品的熱忱及對品質的堅持，並堅持傳統再創新，藉由不斷投入的專業與技術，致力於生產優質的傳統美食 ，便利現代人的生活，並滿足海外華人對家鄉味的思念。舉凡中華傳統美食，從水餃、煎餃、鍋貼、肉包、菜包、餛飩、小籠湯包、刈包、粽子、葱油餅、春捲、蘿蔔糕、芋頭糕，到各類醬料、麵條、春捲皮、木須皮、穀豆類，甚至節慶應景食品與禮盒，應有盡有。

更讓消費者驚艷不已的是：「味全」真是名副其實的「口味齊全」，其中水餃豐富的口味讓人目不暇給，像號稱為「五星級海陸美味的水餃王」美加真味系列，就有薺菜鮮蝦、蘆荀鮮蝦、唐芹鮮蝦、京葱牛肉、干貝鮮蝦、鮮蝦豆苗、韭菜鮮蝦；「無辣不歡」的消費者，則可品嚐美加真味系列中辣味的XO干貝蝦水餃、是拉差豬肉煎餃(Sriracha Flavored Pork Gyoza)、是拉差雞肉煎餃；或是味全京廚珍品系列的各類水餃中，也因應喜愛麻辣重口味的食客，推出香辣濃郁的四川麻辣雞肉和豬肉水餃。

另外還有內餡鮮美道地、外皮勁道十足的「山東手藝」，如黑木耳豬肉、三鮮豬肉、酸白菜豬肉、雞肉香菇、大白菜豬肉、豬肉韭菜、高纖玉米豬肉等等。

據悉，美國味全在全美設有兩個工廠，六個負責銷售配送的分公司。兩個工廠，一是位於加州洛杉磯地區(Los Angeles)的8萬多呎廠房，第二個廠座落在田納西州納什維爾地區(Nashville)的14萬多呎廠房。負責銷售配送的六個分公司，包括亞特蘭大在內，還有洛杉磯、舊金山、休士頓、芝加哥和紐澤西，各自具備3萬多到10萬多呎不等的倉儲規模。除了華人市場外，美國味全積極拓展美國主流與國際市場，希望可以讓更多人品嚐中華美味。

美國味全指出，該公司在美國生產的產品包括水餃、煎餃、鍋貼、肉包、餛飩、小籠湯包、春捲皮、木須皮等幾十個品項，皆為傳統的中華美食。同時，美國味全的進口部通過實地考察、質量把控，帶來了數百種來自不同國家不同地域各俱特色的產品。在美國味全團隊整体努力合作下，實現了在美國生產、國外進口的整合，從而保證了產品組合的完整性及多樣性。除此之外，美國味全擁有全美配送一條龍服務，將南北傳統美食、各地特色風味都呈現於市場上，以滿足不同國家、不同地域的消费者懷念家鄉味的需求。

同時，安全的産品、優良的品質、風味的傳承和工藝的創新，是美國味全食品公司一直以來堅持與追求的四個目標。在食品安全方面，美國味全秉持維護消費者利益為信念，堅持從源頭把關，嚴守食品法規，日常生産作業有USDA、FDA 、Health Department(美國農業部駐廠、食品藥物管理局及縣市衛生單位)的監督。而且所有在美國生產製造所需原料，都要求供應商提供標準保證函以及詳細的產品規格書，盡心提供消費者安全、放心的産品。

要了解「味全好滋味，幸福全到位」的美國味全公司，可參閱網站：https://www.weichuanusa.com/。消費者可到華人超市及各亞洲超市購買味全各類食品；各超市與食品經銷公司可洽美國味全公司亞特蘭大分公司，電話：(770) 840-6688，地址：955 Norcross Industrial Court, #A, Norcross, GA 30071，位於Buford Hwy路旁。