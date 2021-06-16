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喬州、南卡 月底停發聯邦額外失業金

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

領取失業救濟金的喬治亞州和南卡羅來納州民眾，將很快失去聯邦額外補貼的每周300元失業金，而沒有這項津貼後，失業者將被迫重新尋找工作，其中喬州勞工署署長巴特勒(Mark Butler)日前已經表示，聯邦補助將從27日開始取消。

喬州早在上個月就預告將退出每周提供300元失業救濟金的聯邦計畫，同時也退出了向不符合州失業資格者支付福利的聯邦計畫。

南卡州長麥克馬斯特(Henry McMaster)表示，本月30日將終止該州參與所有聯邦與流行病相關的失業補助計畫。

巴特勒說，在該命令生效後，喬州擁有許多員工領取失業福利的雇主將面臨更高的失業稅。

兩州的共和黨州長及其他民選共和黨領導人表示，需要推動更多人重回職場，他們說，許多人所領取的失業救濟金，比以往固定薪資的金額還高，導致許多公司面臨勞動力短缺的問題。

與此同時，一些喬州人對勞工廳辦公室持續關閉感到沮喪，因為數月以來他們努力尋求失業救濟相關協助，卻常不得其門而入。

巴特勒說，該部門正計畫重開辦公室，但他無法給出確切日期。他希望喬州人了解，勞工廳各地辦公室是幫助民眾再就業的職訓中心。

他表示，一些職訓中心可能會繼續關閉，但民眾可上網：employgeorgia.com，就能找到許多再就業的資訊及服務。

喬州 勞工 南卡羅來納州

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二度申請失業金 最後上工日需正確

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