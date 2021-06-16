杜克能源 要建夏樂第三家太陽能發電廠

此一22.6兆瓦的光伏計畫，將配備7萬7000個雙面太陽能組件。 (取自杜克能源公司網站)

杜克能源(Duke Energy)已在夏樂市東郊的卡貝勒斯郡(Cabarrus)米德蘭鎮(Midland)的185畝Speedway Solar園區開始建設新的大型太陽能發電廠，這是夏樂地區的第三個的光伏計畫，擁有22.6兆瓦的發電量，將配備近7萬7000個晶科能源的雙面組件，安裝在單軸跟蹤器上。

杜克能源公司北卡 總裁德梅(Stephen De May)說，該公司正積極推動擴大可再生能源，減少碳排放並實現2050年的淨零碳目標。太陽能的擴張將是這項努力的關鍵要素。

一旦在今年年底投入營運，該計畫預計將產生足夠的電力，為大約5000戶家庭供電。

此外，Speedway光伏園區產生的輸出將根據20年的購電協議(PPA)出售。 杜克能源可持續解決方案總裁法隆(Chris Fallon)說：該設施不僅將滿足北卡社區日益增長的清潔能源需求，還將為該郡帶來顯著的經濟效益。

據悉，杜克能源目前在北卡經營著40多個太陽能發電計畫。根據seia.org網站的數據，截止去年第四季，北卡州的光伏發電在全美排名第三，安裝太陽能供電德家庭共有84萬8469個。而北卡的太陽能產業發展迅速，部分歸功於該州的可再生能源和能源效率組合標準(REPS)以及強大的州政策和監管支持。