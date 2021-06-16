我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠增18死、本土確診167例 陳時中：雙北穩定

加州大學新規：師生返校須打疫苗 有健康、宗教理由者可免

杜克能源 要建夏樂第三家太陽能發電廠

記者王政賢／北卡羅來納州報導
此一22.6兆瓦的光伏計畫，將配備7萬7000個雙面太陽能組件。 (取自杜克能源公司網站)
此一22.6兆瓦的光伏計畫，將配備7萬7000個雙面太陽能組件。 (取自杜克能源公司網站)

杜克能源(Duke Energy)已在夏樂市東郊的卡貝勒斯郡(Cabarrus)米德蘭鎮(Midland)的185畝Speedway Solar園區開始建設新的大型太陽能發電廠，這是夏樂地區的第三個的光伏計畫，擁有22.6兆瓦的發電量，將配備近7萬7000個晶科能源的雙面組件，安裝在單軸跟蹤器上。

杜克能源公司北卡總裁德梅(Stephen De May)說，該公司正積極推動擴大可再生能源，減少碳排放並實現2050年的淨零碳目標。太陽能的擴張將是這項努力的關鍵要素。

一旦在今年年底投入營運，該計畫預計將產生足夠的電力，為大約5000戶家庭供電。

此外，Speedway光伏園區產生的輸出將根據20年的購電協議(PPA)出售。 杜克能源可持續解決方案總裁法隆(Chris Fallon)說：該設施不僅將滿足北卡社區日益增長的清潔能源需求，還將為該郡帶來顯著的經濟效益。

據悉，杜克能源目前在北卡經營著40多個太陽能發電計畫。根據seia.org網站的數據，截止去年第四季，北卡州的光伏發電在全美排名第三，安裝太陽能供電德家庭共有84萬8469個。而北卡的太陽能產業發展迅速，部分歸功於該州的可再生能源和能源效率組合標準(REPS)以及強大的州政策和監管支持。

北卡

上一則

夏季來臨 新州普林斯頓成賞蟬之都

下一則

失業金帳號遭駭客更改匯款銀行 伊州多人受害

延伸閱讀

鼓勵民眾打疫苗 北卡祭百萬抽獎

鼓勵民眾打疫苗 北卡祭百萬抽獎
NCSSM暑期公益輔導計畫 報名

NCSSM暑期公益輔導計畫 報名
不讓中國專美於前 First Solar在美發展太陽能設備聚落

不讓中國專美於前 First Solar在美發展太陽能設備聚落
全美10大海灘 北卡Ocracoke、Buxton列前5

全美10大海灘 北卡Ocracoke、Buxton列前5
黑熊頻頻出沒北卡社區 專家5招自保

黑熊頻頻出沒北卡社區 專家5招自保
全美亞裔經濟發展 北卡凱瑞排第6 18％為亞裔居民

全美亞裔經濟發展 北卡凱瑞排第6 18％為亞裔居民

熱門新聞

蘭卡斯特夫婦以詐欺手法侵吞他人九份財產。（達拉斯縣立監獄）

德州教師生前攢留九房產 遭移花接木一棟不剩

2021-06-08 19:35
維州冰淇淋店近日推出「蟬寶寶聖代」走紅，外型逼真，許多民眾也從中發現了蟬可愛的一面。（Toby’s Homemade Ice Cream提供）

維州冰店「蟬寶寶聖代」日銷上百份 消費者：外型逼真

2021-06-10 15:44
伊州即日起全面開放，餐館、商店處處可見人潮，醫師呼籲未接種疫苗者仍應提高警覺防範感染。(特派員黃惠玲/攝影)

專家疾呼：全面開放後 未接種者染疫風險更高

2021-06-11 13:47
許多民眾習慣在出門較長時間時，委託朋友或親戚入住並照看房子，芝加哥一名屋主卻因此趕不走友人，且屋內被弄得亂七八糟(示意圖)。(pexels)

鳩占鵲巢？屋主託友人看屋遭強行占住

2021-06-15 15:27
一批青少年疑似路怒在百利大道和I-65號公路交叉口當街開打，用路人怨聲載道。 （圖：Ruby Jensen提供）

影／何來怒氣 德州少女當街扯髮群毆

2021-06-11 18:33
林石鳳將孔水月取回毒販委託34萬元現金，拍照後傳到中國的負責單位，然後由對方將等值人民幣存入自己帳戶再轉給委託洗錢者的帳戶，接下來再匯至墨西哥。 (U.S District Court trial exhibit)

助販毒遞送洗錢現金2400萬 華婦判處40個月徒刑

2021-06-11 19:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士
石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒
抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫

抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫
印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」

印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」
不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知

不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知