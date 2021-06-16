慶端午 北卡客家同鄉會啖美食談理財

義工準備粽子便當。(記者王明心／攝影)

北卡客家同鄉會12日在洛麗Umstead州立公園舉辦「粽香活動」，提供會員免費粽子便當、義賣植物，並邀請鄉親吳楊禮為大家解說理財之道。

當天的便當除了端午節必吃的粽子外，還有豬排、玉米、沙拉、茶葉蛋。一向以美食 著稱的該會並不是第一次給會員發福利，年初的春節便曾大手筆贈送會員一家一隻客家鹽水鴨。除了美食，會長曾國靖也不間斷的舉辦活動，春節之後有3月的踏青之旅、種菇教學；4月的種苗分享，以及當天的粽香活動和植物義賣。 北卡客家同鄉會的烤肉團隊。(記者王明心／攝影)

吳楊禮分享他的理財經驗，解釋理財的MIT是管理(management)、投資 (investment)，和時機(timing)。他說養兒防老的觀念已不符潮流，現在不但要反過來養老防兒，還要防人情、親友借貸、不良理專等。他說投資和投機的差別在於風險和投資回報率的精算，提醒鄉親不懂的東西不要買，要反向操作，市場低迷時買入，高價時賣出，掌握時機。 北卡客家同鄉會提供會員免費粽子便當。(記者王明心／攝影)

他說理財前要先確定目標，是為子女教育、創業、首次購物、結婚基金、還是退休養老？接著選擇理財工具，房地產、股票 、現金、比特幣、黃金、年金、保險、還是古董字畫？ 吳楊禮分享他的理財經驗。(記者王明心／攝影)

來自北京，母親是福建客家人的王成聽到吳楊禮的解說，忍不住也起身分享。他說投資要跟著自己的感覺走，不要盲目隨從。他也覺得不懂的東西不要碰，如果還年輕，玩玩股票可以，上了年紀的人，最好選擇不用花力氣、不須操心，有穩定回報的債券或年金。 王成(右)聽到吳楊禮(左)的解說，忍不住也起身分享。(記者王明心／攝影)

會長曾國靖提供自種的紫藤、繡球花、君子蘭、茉莉花、木蘭花等十多種植物義賣，收入所得歸入該會活動基金。他感謝多位鄉親數天的合力付出，讓大家度過充滿美食、美花的佳節。