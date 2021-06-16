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慶端午 北卡台灣同鄉會包肉粽憶鄉情

記者王明心／北卡羅來納州報導
鄉親一早就到公園包粽子。(謝金朱、劉格正提供)
鄉親一早就到公園包粽子。(謝金朱、劉格正提供)

北卡台灣同鄉會12日在愛培科斯社區公園(Apex Community Park)慶祝肉粽節，提供台式美食便當，連路過的美裔民眾都被吸引，前來購買。活動中產生了下一屆的「會長團」，由年輕一代接手，現任會長謝金朱笑著說她終於可以不用再「留級」了。

該會幾年前為更符合台語對該節日的稱呼，將活動名稱改為肉粽節，當天的便當主角自然就是肉粽，此外還有肉圓、雞捲、茶葉蛋、涼拌小黃瓜，以及菜粽供素食者食用。謝金朱說因為會員大多上了年紀，仍須留意疫情的衝擊，不敢全力開放舉辦活動，改以製作肉粽便當方式，讓會員買回家或現場散坐享用，一饗應景家鄉味。

財務蔡敏枝說一個美國人看到人群聚會，好奇過來看看，當場掏出20元要買一個便當回家嚐嚐。當她忙著倒翻皮包找錢時，這個美國人發現是台灣人的聚會，馬上說「那不用找了！」令她和工作人員覺得很窩心。

在理事蔡珍珍的鼓舞下，洪宗傑、陳璽全、黃至輝三位年輕人擔起「會長團」責任，將負責同鄉會一年三大活動的籌備。謝金朱說她很高興能卸任會長職位，但她和所有的歷任理事都退而不休，因為同鄉會是大家一起擁有的。她說正如當天的活動，由前會長林欣慕事先準備了所有的肉，當天一早8時，20多個同鄉到場幫忙包粽子，其中有技術純熟的長輩，也有前來學習的新手年輕人，只用了兩個小時就圓滿結束，「逗陣做呷趣味」。

北卡台灣同鄉會以台式美食便當慶祝肉粽節。(記者王明心／攝影)
北卡台灣同鄉會以台式美食便當慶祝肉粽節。(記者王明心／攝影)

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