佛州首屆正體漢字識讀賽 成績揭曉

駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長紀欽耀特別出席，感謝主辦單位及中校師生參與活動，勉勵學生學習。 (螢幕翻拍)

佛州 地區首屆正體漢字識讀比賽日前線上登場，佛州中文學校聯合會主辦，共有中佛州中華學校、波卡中文學校、珊瑚泉中文學校、邁阿密中文學校、邁阿密慈濟人文學校及佛光山光明寺中文學校等六校，逾百名學生參賽。該賽為佛州漢字文化節系列活動之一，中華民國台灣 僑委會贊助，鼓勵學子學習華語。

邁阿密中文學校校長楊立君向學生說明比賽進行方式。(螢幕翻拍)

比賽共分第一至第六級競賽，參賽者依級別分別於規定時間內辨認50至200個生字詞。比賽結果各級前三名優勝依序為：一級中佛州中華學校陳凱鈴(Kaelyn Chen)、Avia Cheng、珊瑚泉中文學校王可兒(Theresa Murphy)；二級波卡中校陳雨詩(Cynthia Chen)，邁阿密慈濟人文學校湯景寧(Eric Tang)，中佛州中華學校張志康(Zhikang Zhang)；三級中佛州中華學校劉紫涵(Zihan Liu)、珊瑚泉中校梁軒恩(Samuel Liang)、波卡中校張文濤(Kevin Zhang)；四級邁阿密中文學校游奇樺(Paulina Yu)、珊瑚泉中文學校李麗欣(Emily Lee)、邁阿密慈濟楊亨基(Roger Yang)；五級優勝邁阿密慈濟人文學校卓廷晧(Chris Cho)、陳愷晴(Elizabeth Chen)及劉小蓮(Madison Lowe)；六級中佛州中華學校葉可圓(Emily Yeh)，珊瑚泉中文學校葉歆怡(Xin Yi Yeh)、中佛州中華學校莊安庭(Irene Chuang)。優勝者均獲頒獎狀及70元至20元不等禮卡獎金，參賽者亦獲獎勵。

漢字識讀比賽於線上舉行。(螢幕翻拍)

駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長紀欽耀亦出席感謝主辦單位及中校師生、家長支持活動。他指，全世界逾14億人口說華語，學習華語，可為溝通橋梁，欣賞文化，對將來發展亦有助益。