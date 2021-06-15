喬州整體及老人醫保排名 全美墊底

多年來，在全美各州的健康指標排名中，喬治亞州通常位居中後段，排名在30到40之間。但近日根據MedicareGuide發布的針對各州和華盛頓特區的老年人醫療保健排名，喬州 排在第50位，僅領先於奧克拉荷馬州 。

而根據WABE報導，去年由個人理財網站WalletHub公布的整體醫療保健方面排名顯示，喬州位居全美最末，當時這消息很大程度上被疫情流行所掩蓋。

MedicareGuide的此項排名，是分析了處方藥價格、與州人口相關的醫生人數和預期壽命等因素，得出哪些州為 65歲以上的人提供最好的醫療保健。

MedicareGuide是消費者健康訊息網站HealthCare.com的一部分，它比較了各州的成本、護理質量和獲得護理的機會。成本類別包括自費醫療支出，而質量衡量指標分析心臟病、癌症和中風等因素的死亡率，獲取護理機會包括了人均老年病學家、執業護士和家庭健康助理的比率。

喬州老齡化委員會(Georgia Council on Aging)執行主任弗洛伊德(Kathy Floyd)表示，此項結果令人沮喪，但對該州的政策制定者來說是個必要的警鐘，「老年人有醫療保險 ，但這並不會自動轉化為良好的醫療保健。」

喬州社區衛生署(Dept. of Community Health)在被詢問關於此排名時指出，該機構不負責管理醫療保險計畫。

喬治亞大學(UGA)公共衛生學院老年學研究院(Institute of Gerontology)的倫齊-哈蒙德 (Lisa Renzi-Hammond)說：喬州在關注老年人健康上仍有很多工作要做。「此排名提醒我們需要捲起袖子，深入挖掘並專注於基礎設施，以支持喬州的老人。」

但Renzi-Hammond特別引用了喬州做得十分好的一個領域：照顧阿茲海默症(Alzheimer's disease)病患。「整個喬州已開展了一重大公衛活動：通過社區教育和預防、醫療保健提供者教育，以及改善獲得診斷和診斷後支持的機會，來應對此疾病。」

「我們絕對還有很多工作要做，特別是在醫療資源可及性方面。但若未來幾年看到喬州排名上升，我不會感到驚訝，」她補充道。

而WalletHub去年所公布的各州整體醫療保健排名，分析了成本、可及性(access)和結果(outcomes)三類。

在醫療成本方面，喬州得分中等，排在第26位，但在醫療可及性上卻排名最末。

截至2018年的一份報告，喬州159個郡中有9個郡沒有醫生，76個郡沒有婦產科醫生，60個郡沒有兒科醫生。

此排名另一個評斷可及性的標準是沒有任何醫療保險者的比率。喬州的未投保率高居第三，為13.4%，僅低於德州和奧克拉荷馬州。

在健康結果方面，該州排名第47位。該類別包括嬰兒死亡率和孕產婦死亡率，這是喬州長期以來存在的問題。

喬州州立大學(Georgia State)的健康政策專家海門(Harry Heiman)博士表示：許久以來喬州是美國沒有醫療保險者發病率最高的州之一，同時，「嬰兒和孕產婦死亡率高得令人無法接受，而且糖尿病、中風和心臟病的發病率都很高」。他補充道：「喬州存在嚴重的不平等，對州內的低收入、農村、非裔和其他有色人種社區，都具有不成比例的影響。」

在這兩個排名中，東南部大多州表現均欠佳。 MedicareGuide排名中，南卡羅來納州、田納西州、阿拉巴馬州、北卡羅來納州的排名均在第40位之後。