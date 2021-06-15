接種率低 專家憂Delta毒株肆虐喬州

喬州新冠疫苗接種仍集中於都會地區。圖中顏色越深者代表接種率越高。(公衛署網站)

被認為是印度大規模感染、和英國部分地區病例激增罪魁禍首的Delta變種病毒，似乎更易傳播，且可能導致更多未接種疫苗 者死亡。由於喬州 接種率位居全美末段，衛生專家擔心，該病毒株可能在喬州快速傳播。

一直在喬州追蹤COVID-19統計數據的微生物學家史密特克(Amber Schmidtke)說，當Delta變種病毒在英國肆虐時，接種率高的地區並未看到病例數的增加，然接種率低的地區出現病例及住院數激增。

史密特克說，喬州農村接種落後的部分地區將面臨著最大的風險。

她說：亞特蘭大 都會區的接種率比該州其他地區更接近於70%。然而不幸的是，農村的死亡率比亞城都會區高了約兩倍。所以最需要接種疫苗的人，卻也是最抵抗接種的人。

截至周一，只有41%的喬州成年人至少接種了一劑疫苗，遠低於64%的全美平均。亞特蘭大憲報(AJC)的一項分析顯示，按照目前的接種速度，喬州至少還要再四個月才能達到拜登希望在7月4日之前達到70%接種率的目標。

喬州的接種率自3月以來一直在下降，當時每天有近5萬人接種疫苗，但最近30天的平均是每天不到1萬4000人次接種。

喬州目前已將疫苗工作重點從大規模接種站轉移到深入各社區。包括在福克斯劇院(Fox Theatre)在最近的一個周五晚上，以免費停車、免費爆米花以及小提琴演奏等鼓勵猶豫不決的民眾施打疫苗。

而在亞特蘭大勇士隊的Truist球場，民眾可以接受疫苗接種並獲得兩張免費比賽門票。

衛生團隊並在鄉村的農場設立了流動疫苗接種站，以便在家禽加工廠休息時為工人接種疫苗。他們也在鄉村的教堂、雜貨店和足球比賽中設置接種站。