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夏樂印地安賭場 7.1開業

記者王政賢／北卡羅來納州報導
夏樂地區印第安賭場的第一期建築已經完工。(取自WSOC-TV)
夏樂地區印第安賭場的第一期建築已經完工。(取自WSOC-TV)

夏樂地區的第一家印第安賭場「卡托巴國王賭場度假村」(Catawba Two Kings Casino Resort)第一階段的正式開業日為7月1日，其中將有500台老虎機，並提供食品和飲料服務。

位於切諾基印第安保留地(Cherokee Indian Reservation)的賭場是北卡第一家賭場，於1997年11月開業。據了解，哥倫布發現美洲新大陸後，印第安人獨特的生活方式和文化傳統因白人殖民者的到來而發生巨大變化，其經濟狀況也淪落到社會最底層。到了上世紀70和80年代，聯邦最高法院做出判決，允許印第安人在其保留區開設賭場，之後聯邦和州政府又在博彩業給予印第安人部落免稅待遇，使得印第安部落的博彩業迅速發展且成為發財致富的捷徑，但也引發一些社會問題，並遇到法律上的挑戰。

夏樂地區的印第安賭場的合法性，也受到切諾基賭場的挑戰。但隨著法院最後裁決，夏樂地區的印第安賭場有資格代表南、北卡交界地區印第安部落開設賭場，從而讓此爭執告一段落。

據了解，若該賭場所有階段完成，其面積將超過19萬5000平方呎，主要賭場中將有1796台電子遊戲設備和54張桌上遊戲，以及1500間客房的酒店，幾家可容納940人的餐廳和一個音樂會和活動場地。

卡托巴國王賭場度假村第一階段的正式開業日為7月1日。(賭場臉書)
卡托巴國王賭場度假村第一階段的正式開業日為7月1日。(賭場臉書)

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