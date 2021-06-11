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全球最大塑料回收廠 落腳喬州梅肯 釋逾百職缺

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
Brightmark公司將在喬州的梅肯-比伯郡建立全球最大的先進塑料回收更新廠。圖為該公司在印弟安納州的塑料回收廠。(Brightmark公司臉書)
Brightmark公司將在喬州的梅肯-比伯郡建立全球最大的先進塑料回收更新廠。圖為該公司在印弟安納州的塑料回收廠。(Brightmark公司臉書)

喬治亞州的梅肯-比伯郡(Macon-Bibb County)將成為全球最大、Brightmark公司的先進塑料回收和更新廠的新家。

該公司將在新廠投資超過6.8億元，該廠佔地530萬平方呎。

Brightmark是總部位於舊金山的廢料回收和能源開發公司，該公司只在印第安納州Ashley市有一家塑料回收工廠，他們表示，於喬州設廠將有助於為東南部地區提供服務。

梅肯-比伯郡市長米勒(Lester Miller)說，該社區高度重視回收能力，「Brightmark將帶來新的技術性工作，惠及本地居民，並吸引更多人搬到此地。」

該工廠將採用最先進的專用塑料更新科技，持續回收已達到使用壽命的1至7類塑料廢物，包括不易回收、類型3至7的塑料，像是塑膠薄膜、軟包裝、保麗龍、塑膠飲料杯、汽車座椅和兒童玩具等。

建成後，該設施每年將可從垃圾填埋場和焚燒爐中轉移40萬噸塑料垃圾，將其轉化為6400萬加侖的超低硫柴油和2000萬加侖的蠟。

Brightmark創辦人兼執行長鮑威爾(Bob Powell)表示：在梅肯-比伯郡建立該公司的下一個塑料再生設施，將徹底改變美東南地區的塑料回收狀況。「此一先進的回收設施將是世界最大的。我們將利用經過驗證的塑料再生技術來推進『重新構想廢棄物』的使命。我們支持此地區的經濟發展，也並將喬州中部建設成為回收循環經濟的領導者。」

該公司將在工程、維護和運營方面招募100多個職位。意者可上網：Brightmark.com/about/careers。

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