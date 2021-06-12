我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

台國產疫苗高端 比AZ貴7倍 世界第2高價

耶穌聖名堂舉行聖體遊行教會禮儀年重要節慶 將天主祝福分施大眾

亞特蘭大訊
耶穌聖名華人天主堂在劉兆偉神父舉揚聖體光的帶領下，舉行聖體遊行。
耶穌聖名華人天主堂在劉兆偉神父舉揚聖體光的帶領下，舉行聖體遊行。

6月6日(周日)是天主教基督聖體聖血節(Corpus Christi)，位於亞城郊區的耶穌聖名華人天主堂(The Holy Name of Jesus Chinese Catholic Mission)，當天在該教堂及位於Beaver Ruin路旁的停車場舉行聖體遊行(Eucharist Procession)。近百名教友攜老扶幼，在本堂神父劉兆偉舉揚聖體的帶領下遊行，希望將這項愛的聖事向外延伸，陪伴復活的基督走向世界，走向人們日常生活的每個角落，特別是在疫情中將天主的祝福分施給所有的人。

一般人僅熟知基督宗教的聖誕節和復活節，而聖體聖血節(Corpus Christi)也是教會禮儀年中一項重要節慶，在每年天主聖三節後的一個主日慶祝。聖體遊行在教會中已經延續750多年，世界各地許多教會和團體會在這主日舉行戶外的聖體遊行，從聖堂出發，由輔祭引導，主禮手捧載有聖體的聖體光，在遊行中供人們瞻仰耶穌基督的真實臨在，並分享天主的慈悲和仁愛。

以往全世界各個天主教教區此時會舉辦聖體大會，但自去年新冠病毒疫情嚴重後，亞特蘭大教區去年和今年均已停辦，不過今年因教友均已施打疫苗，因此耶穌聖名華人天主堂舉辦了這場遊行。當天教友們跟隨在聖體光之後，遊行一圈停車場，再返回聖堂舉行隆重的朝拜聖體儀式。

耶穌聖名堂希望藉此傳播福音，並再一次更新大家對主耶穌的感恩與愛慕，讚美光榮祂的聖名。

天主教教友們相信，主耶穌於受難前一晚在「最後晚餐」，祝聖了餅、酒，分給祂的門徒說：「這是我的身體」、「這是我的血」，建立了聖體聖事。它是七件聖事中重要的聖事，是天主愛人的最高表現，在十字架上犧牲自己，以生命做祭獻，為世人贖罪，並且成為人的食糧，讓世人具體地分享天主的生命，是天主將自己給了世人，這是真正愛的聖事。

聖體聖事是教友生活的中心，也是整個教會生命的泉源及高峰；是教友敬拜天主的最高形式，也是天主賞賜教友貴重的禮物。教友藉著經常領受基督的體血，與三位一體的天主共融、結合為一。關耶穌聖名華人天主堂的相關詳情，聯絡電話：678-691-3261，或瀏覽網站：hnojatl.org，教堂地址：5395 Light Circle NW, Norcross, GA 30071。

耶穌聖名華人天主堂教友們扶老攜幼參與聖體遊一行。
耶穌聖名華人天主堂教友們扶老攜幼參與聖體遊一行。
聖體遊行從耶穌聖名華人天主堂教堂出發。
聖體遊行從耶穌聖名華人天主堂教堂出發。
耶穌聖名華人天主堂舉行朝拜聖體儀式。
耶穌聖名華人天主堂舉行朝拜聖體儀式。
耶穌聖名堂希望藉著朝拜聖體，傳播福音，並再一次更新大家對主耶穌的感恩與愛慕，讚美...
耶穌聖名堂希望藉著朝拜聖體，傳播福音，並再一次更新大家對主耶穌的感恩與愛慕，讚美光榮天主的聖名。

遊行 華人 疫情

上一則

德州奇葩殺機 當街撒尿入列

下一則

選民權益人士促挺「人民法案」 籲聯邦幫助弱勢群體

延伸閱讀

150年歷史 布碌崙貝瑞吉國殤日遊行致敬軍人

150年歷史 布碌崙貝瑞吉國殤日遊行致敬軍人
小頸國殤日遊行 楊安澤、劉醇逸緬懷先烈

小頸國殤日遊行 楊安澤、劉醇逸緬懷先烈
名畫宣導防疫…聖母祈禱戴手套、耶穌享用一人晚餐

名畫宣導防疫…聖母祈禱戴手套、耶穌享用一人晚餐
5月是天主教聖母月 南加華人首次推出「中華聖母」像

5月是天主教聖母月 南加華人首次推出「中華聖母」像
班森賀天主教堂十字架遭毀 警以仇恨犯罪調查

班森賀天主教堂十字架遭毀 警以仇恨犯罪調查
涉不當行為 聖他克拉拉大學校長辭職

涉不當行為 聖他克拉拉大學校長辭職

熱門新聞

25歲華裔女子李采倚，於上周六晚間被發現在自家車內被槍殺。(Crowell Brothers Funeral Homes網頁)

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

2021-06-04 14:00
15歲女孩韓森。(瑞柏市警局)

半世紀懸案終破案 瑞柏15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

2021-06-04 12:30
蘭卡斯特夫婦以詐欺手法侵吞他人九份財產。（達拉斯縣立監獄）

德州教師生前攢留九房產 遭移花接木一棟不剩

2021-06-08 19:35
15歲女孩韓森。(瑞柏市警局)

49年前懸案終偵破 15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

2021-06-05 17:41
車禍現場。(Jim Sichko神父推特)

瘋狂駕駛逆向衝撞 肯州5母子高速路慘死

2021-06-07 10:02
雖然面部傷口已基本痊癒，呂崇湖和妻子仍有很大心理陰影，白天工作提心吊膽，晚上也睡不好覺。（記者張筠 / 攝影）

打罵華府華裔店主致其面部縫14針 警方定義仇恨犯罪

2021-06-04 14:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？
姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎
美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種

美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種
45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？

45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？
惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚

惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚