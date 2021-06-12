耶穌聖名堂舉行聖體遊行教會禮儀年重要節慶 將天主祝福分施大眾

耶穌聖名華人天主堂在劉兆偉神父舉揚聖體光的帶領下，舉行聖體遊行。

6月6日(周日)是天主教基督聖體聖血節(Corpus Christi)，位於亞城郊區的耶穌聖名華人 天主堂(The Holy Name of Jesus Chinese Catholic Mission)，當天在該教堂及位於Beaver Ruin路旁的停車場舉行聖體遊行 (Eucharist Procession)。近百名教友攜老扶幼，在本堂神父劉兆偉舉揚聖體的帶領下遊行，希望將這項愛的聖事向外延伸，陪伴復活的基督走向世界，走向人們日常生活的每個角落，特別是在疫情 中將天主的祝福分施給所有的人。

一般人僅熟知基督宗教的聖誕節和復活節，而聖體聖血節(Corpus Christi)也是教會禮儀年中一項重要節慶，在每年天主聖三節後的一個主日慶祝。聖體遊行在教會中已經延續750多年，世界各地許多教會和團體會在這主日舉行戶外的聖體遊行，從聖堂出發，由輔祭引導，主禮手捧載有聖體的聖體光，在遊行中供人們瞻仰耶穌基督的真實臨在，並分享天主的慈悲和仁愛。

以往全世界各個天主教教區此時會舉辦聖體大會，但自去年新冠病毒疫情嚴重後，亞特蘭大教區去年和今年均已停辦，不過今年因教友均已施打疫苗，因此耶穌聖名華人天主堂舉辦了這場遊行。當天教友們跟隨在聖體光之後，遊行一圈停車場，再返回聖堂舉行隆重的朝拜聖體儀式。

耶穌聖名堂希望藉此傳播福音，並再一次更新大家對主耶穌的感恩與愛慕，讚美光榮祂的聖名。

天主教教友們相信，主耶穌於受難前一晚在「最後晚餐」，祝聖了餅、酒，分給祂的門徒說：「這是我的身體」、「這是我的血」，建立了聖體聖事。它是七件聖事中重要的聖事，是天主愛人的最高表現，在十字架上犧牲自己，以生命做祭獻，為世人贖罪，並且成為人的食糧，讓世人具體地分享天主的生命，是天主將自己給了世人，這是真正愛的聖事。

聖體聖事是教友生活的中心，也是整個教會生命的泉源及高峰；是教友敬拜天主的最高形式，也是天主賞賜教友貴重的禮物。教友藉著經常領受基督的體血，與三位一體的天主共融、結合為一。關耶穌聖名華人天主堂的相關詳情，聯絡電話：678-691-3261，或瀏覽網站：hnojatl.org，教堂地址：5395 Light Circle NW, Norcross, GA 30071。