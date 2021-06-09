全美10大海灘 北卡Ocracoke、Buxton列前5

位於北卡外岸的Ocracoke海灘曾是黑鬍子海盜的家(取自遊客中心官網) 。

隨著疫情 減緩，商業開放，海灘勢必再度成為夏日休假好去處。Abc11電視台列出全美最佳十大海灘，第一名是夏威夷的哈普納(Hapuna)白沙海灘。北卡兩處海灘名列前五：Ocracoke海灘第三，Buxton海灘第五。

該電視台是根據人稱「海灘博士」的佛州國際大學海岸研究教授萊瑟曼(Stephen P. Leatherman)的年度最佳海灘名單而來。這個排名依照全美各海灘低潮時的海灘寬度、海灘沙粒柔軟度、水溫、空氣溫度、晴天日數、雨量、風速、水下的斜度、海水顏色等50個標準而定。

位於北卡外岸的Ocracoke海灘曾是黑鬍子海盜的家，萊瑟曼說人們可以在那裡找到美國 最狂野的海灘，衝浪、游泳 、海邊漫步都能很盡興。巴克森(Buxton)的燈塔海灘是哈特拉斯角燈塔(Cape Hatteras Lighthouse)曾經矗立的地方，直到1999年因海灘侵蝕而被移向陸地。這個海灘是美國大西洋海岸的頭號衝浪點，大型沙洲造成波浪折射，被人稱為「鑽石淺灘」。萊瑟曼說漫步到海角是一件很有趣的事，因為那裡經常有一個長長的沙口，沿著這條狹窄的沙灘走的時候，海浪會從兩個方向湧來，讓人有摩西帶領以色列人過紅海的感覺。

萊瑟曼指出對許多已被疫情囚禁一段時間的人來說，去海灘玩可能是一種急切需要的減壓方式，但為了讓海灘能繼續向公眾開放，大家要做個負責任的旅客。他在他的網站上建議想去海邊度假者行前先查好當地規定，散步、慢跑、游泳沒問題，但日光浴等其他活動可能被禁止；無論是在沙灘上漫步或泡在海裡，都要和其他人保持6呎距離；行李裡除了放防曬霜，還要帶口罩，即使當地沒有要求佩戴，還是確保身邊隨時都有一只；事先想好後備計畫，一些海灘在重新開放期間可能會有容量限制，如果當天進不去，先到公園野餐，隔天再去。