夏樂-梅郡危機援助部門 提供免費風扇、經濟援助

在北卡炎熱潮濕的夏季裡，夏樂-梅克倫堡郡危機援助部(Crisis Assistance Ministry)將為需要的家庭提供援助，包括免費風扇和幫助支付冷卻和空調費用。需要的民眾可致電：(704)371-3001。該部門在緊急情況下提供幫助，其中包括那些水電被切斷的情況，也可以支持非緊急情況。

另外，夏樂南部近郊的約克郡居民也可在夏季聯繫卡羅來納社區行動公司：(803)329-5195尋求幫助。

這兩個機構可幫助人們申請政府援助，例如LIHEAP，他們向有需要的人分發風扇，或提供其他形式的經濟援助來支付夏日冷卻費用。這兩個機構會評估每家的需求。某些可以支付空調賬單的經濟援助可提供高達500元的資助，而平均支付金額為350元。

免費電扇和支付電費帳單 的援助可減少許多潛在的醫療保健問題。杜克能源公司也通過合作，提供了許多資源。

這兩個機構希望人們在早期就尋求幫助，而不是等到遭斷水斷電之後。欲申請梅郡援助，只需要一些緊急情況證明、身份證件(如駕照 )和社會安全號碼，以及水電費的複印本。危機部門還可幫助支付租金 和提供衣服，也可為放暑假的兒童提供午餐。