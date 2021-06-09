佛州長簽署法案 僑界、經文處長應邀出席

駐邁經文處長紀欽耀在記者會中致詞。(朱軒玟提供)

佛州 州長德桑提斯(Ron DeSantis)6月7日簽署HB 7017號及HB 1523號法案，駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長紀欽耀與南佛州僑界社團領導邁阿密台灣 商會會長黃業倫、南佛州台灣同鄉會會長許清政、佛州台灣人公共事務會前會長楊美娥等應邀出席記者會，紀欽耀並於會中致詞。

上列法案旨在防範中國 勢力滲透佛州高等教育機構及政府，以及杜絕企業間諜活動，於今年議會通過。州長表示，未來佛州大學須公布來自外國政府逾5萬元之獎學金及捐款，以反制中國共產黨及與美敵對國家對美國學術研究單位、教育及公共機構之影響與干預。他也嚴詞批評中共及WHO須為COVID-19疫情在全球流行負責。紀欽耀致詞時表示，台灣長期遭受中國刻意打壓及威脅，樂見佛州人認知中國威脅並加以抵制。另感謝美國近日宣布捐贈台灣75萬劑COVID-19疫苗，強調台灣為美國重要貿易夥伴，期盼繼續強化雙邊關係。

當天出席者包括佛州聯邦眾議員Carlos Gimenez、、副州長Jeanette Nunez、佛州眾議長Chris Sprowls、佛州參議員Manny Diaz, Jr.及三位州眾議員Daniel Perez、Vance Arthur Aloupis, Jr.與Dr. James Bush III等近30人與會。