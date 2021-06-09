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華聯攜手維克郡衛生局 超市前設疫苗接種站

記者王明心／北卡羅來納州報導
維克郡固定提供疫苗接種的地點和時間。(記者王明心／攝影)
維克郡固定提供疫苗接種的地點和時間。(記者王明心／攝影)

北卡華人聯合會(CAFA)為方便更多人打疫苗，特於5日下午在大亞洲超市前，與維克郡衛生局合作設立接種站，遊說前去購物的顧客接受疫苗注射，吸引許多華裔和西裔民眾，其中包括不少本來因語言等因素，一直延遲不接種的民眾。

帶領三人團隊在現場為民眾接種的Diana Aycock說她們共有兩個團隊，一周6天在維克郡各處巡迴服務，不須是該郡居民，不用出具身份證明，也不必事先註冊，任何人都可接受免費疫苗接種。她說當天他們預備了輝瑞、莫德納、嬌生三種疫苗，三星期後她們還會回到原地，歡迎12歲以上民眾接受注射。

凱瑞市議員，同時是華聯董事的劉廣亞表示華聯響應政府的「帶回夏日」(Bringing Summer Back)計畫，由非營利組織向族裔社區推廣疫苗注射。她透過維克郡菲裔委員Maria Cervania的協助，安排當天服務，希望能讓平日不易獲得主流資訊或醫療保健的民眾得到接種的機會。

大亞洲不只提供場地，經理朱振遠還為醫護人員和義工準備便當和波霸奶茶。口裡一直說「小意思而已」的他表示店裡員工都打過兩劑，但不知顧客打過沒有，他們樂見其成，希望越多人接種越好，社會能早日回歸安全和平靜。在現場幫忙的華聯董事王靜說她的工作是翻譯，協助民眾填表、回答醫護人員的問題、告知注意事項。

帶著母親去接種的李姓民眾對這項服務讚不絕口。他說他2019年底移民來美，沒多久全球就陷入疫情，他的英語不好，想到要和醫護人員溝通就覺得壓力好大。當天他遠遠看到現場有華人義工，「心裡特別踏實」。在餐廳工作的方國強說自己沒有交通工具，英語也不好，根本不清楚哪裡可以打疫苗。當天是餐廳老闆給他消息，他自己走去超市，經王靜幫忙，順利打到。

不僅華人，西裔民眾也受益。來自墨西哥，在餐廳洗碗的Pablo Juarez說他懷孕的太太聽別人說疫苗會有可怕副作用，本來阻止他打，最近經友人解釋才釋懷，鼓勵他有機會可以打，但他不知道怎麼上網登記，剛好那天去亞洲超市購物，很高興能因而打到疫苗。接受採訪時，他一度咳嗽，連忙解釋是因抽菸所引起的呼吸道過敏。他說他熱切盼望疫情趕快過去，咳嗽時不會引人側目。

有興趣接種的民眾可電：(919)250-1515，或上網：wakegov.com/vaccine，查詢維克郡衛生局疫苗巡迴服務的日期和地點。

凱瑞市議員，華聯董事劉廣亞遊說來超市購物的民眾接種疫苗。(記者王明心／攝影)
凱瑞市議員，華聯董事劉廣亞遊說來超市購物的民眾接種疫苗。(記者王明心／攝影)

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