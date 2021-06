美東南看板／佛州台語研習營6•12上線

本次特展的海報是用葛飾北齋所繪的「富士山」一景。圖為七歲孩童睿賢觀畫留影。(記者林麗雪/攝影)

佛州 地區首屆台語教師研習營將於6月12日(周六)及13日上午10時至12時,下午2時至4時網上開辦,由中佛州中美協會主辦,邀請華府台灣 學校趙弘雅老師與黃美雲老師主講,課程內容10項,包括聲調語言跟非聲調語言、從1到10來認識台語的聲調,台語的轉調-聲調語言對聲調的表達法,現代文書法的理念,台語聲調的介紹-基調和迴旋音、高調、下突和上突音及下突音和促音,日本 的文字革命對台灣母語文字化的啟示,台語的轉調特色和台灣褒歌的欣賞,珍惜重視我們的母語等。課程免費,報名及詳情網址:bit.ly/3tsz1Pr。(記者陳文迪)

玉山科技創意競賽 6•15前報名

第四屆美東南玉山科技創意競賽已開始接受報名。競賽項目分為兩大類:「概念性產品」(Concept Product),與賽者可以提出與生活相關的未來產品概念;及「人工智慧應用」(AI Applications),徵求利用機器學習的技術,在各種產業的創新應用。兩大項目均將頒發第一名獎金3000元、第二名2000元、第三名1000元。參賽資格為在校的大學或研究所學生、以及35歲以下的在職青年。可以個人或最多三人組隊報名,6月15日前截止。詳細內容可上網:montejadese.org/pages/mjic.html,或電郵:[email protected]。(記者林昱瑄)

浮世繪版畫 南卡查爾斯頓展出

坐落於南卡查爾斯頓的Gibbes Museum of Art,自即日起至10月3日止,舉辦「永遠的印象:日本版畫,瑞德-西慕斯收藏品」(Last Impressions:Japanese Prints from the Read-Simms Collection)畫展。展出60幅由當地收藏家兄妹所出借的日本浮世繪版畫。畫展展示作品都是江戶時期畫作,所繪內容都是當時社會百態和風土人情,包括歌舞伎的生動劇場到山水勝景等。風景畫中以Katsushika Hokusai(葛飾北齋,1760–1849)的作品最具代表。主辦單位特別邀請日本藝術史專家Sebastian Izzard博士為作品註解說明。

門票:大人12元,耆老與學生10元, 4至17歲兒童6元,4歲以下免費。詳情可見:bit.ly/2RmaTkn。(記者林麗雪)