美東南看板／佛州台語研習營6•12上線

本次特展的海報是用葛飾北齋所繪的「富士山」一景。圖為七歲孩童睿賢觀畫留影。(記者林麗雪／攝影)

佛州 地區首屆台語教師研習營將於6月12日(周六)及13日上午10時至12時，下午2時至4時網上開辦，由中佛州中美協會主辦，邀請華府台灣 學校趙弘雅老師與黃美雲老師主講，課程內容10項，包括聲調語言跟非聲調語言、從1到10來認識台語的聲調，台語的轉調-聲調語言對聲調的表達法，現代文書法的理念，台語聲調的介紹-基調和迴旋音、高調、下突和上突音及下突音和促音，日本 的文字革命對台灣母語文字化的啟示，台語的轉調特色和台灣褒歌的欣賞，珍惜重視我們的母語等。課程免費，報名及詳情網址：bit.ly/3tsz1Pr。(記者陳文迪)

玉山科技創意競賽 6•15前報名

第四屆美東南玉山科技創意競賽已開始接受報名。競賽項目分為兩大類：「概念性產品」(Concept Product)，與賽者可以提出與生活相關的未來產品概念；及「人工智慧應用」(AI Applications)，徵求利用機器學習的技術，在各種產業的創新應用。兩大項目均將頒發第一名獎金3000元、第二名2000元、第三名1000元。參賽資格為在校的大學或研究所學生、以及35歲以下的在職青年。可以個人或最多三人組隊報名，6月15日前截止。詳細內容可上網：montejadese.org/pages/mjic.html，或電郵：[email protected]。(記者林昱瑄)

浮世繪版畫 南卡查爾斯頓展出

坐落於南卡查爾斯頓的Gibbes Museum of Art，自即日起至10月3日止，舉辦「永遠的印象：日本版畫，瑞德-西慕斯收藏品」(Last Impressions：Japanese Prints from the Read-Simms Collection)畫展。展出60幅由當地收藏家兄妹所出借的日本浮世繪版畫。畫展展示作品都是江戶時期畫作，所繪內容都是當時社會百態和風土人情，包括歌舞伎的生動劇場到山水勝景等。風景畫中以Katsushika Hokusai(葛飾北齋，1760–1849)的作品最具代表。主辦單位特別邀請日本藝術史專家Sebastian Izzard博士為作品註解說明。

門票：大人12元，耆老與學生10元， 4至17歲兒童6元，4歲以下免費。詳情可見：bit.ly/2RmaTkn。(記者林麗雪)