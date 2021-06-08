喬州教委會：公校不應教批判性種族理論

喬治亞州教育委員會上周通過了一項決議，稱美國 和喬州沒有種族主義 ，不應在公立學校內教導批判性種族理論(critical race theory)。

這項決議以11票對2票獲得通過，它是在全美認知到種族問題的嚴重性後所提出的，這促使隸屬共和黨各州的立法機構試圖確立公校和大專學院可教授哪些與種族相關的理念。

該決議具有象徵意義，不會對學區或教師施加限制，儘管未來它可能導致設立具有約束力的規範。

批判性種族理論(critical race theory)試圖強調歷史上的不平等和種族主義如何繼續影響當今的公共政策和社會狀況。共和黨人說，這助長了對美國歷史的歪曲，並詆毀白人。

委員會通過的其他條款說，教師不應「灌輸」人們，使他們認為因種族而天生要受壓迫，或使他們對與同種族其他成員過去的行為負責。條文中也表示，教師不應被迫教授「現今具有爭議性的公共政策或社會事務問題」。

該會的非裔委員梅森(Kenneth Mason)則反駁該決議鼓勵民眾對於他們所經歷過的種族歧視 保持沉默。

他說他在讀該聲明時，「覺得自己不屬於這裡」，因為該聲明為他和家人所面對的種族歧視「找到藉口」。

另一位委員賴斯(Helen Rice)表示，此條文的目的不是按種族來畫分人，而是鼓勵教師向學生提供事實，而非灌輸事實。她說：「我們沒有排除任何人。」

共和黨籍州長坎普(Brian Kemp)在上個月的信中敦促該委員會「立即採取措施，確保批判性種族理論及其危險的意識形態不會在喬州的標準或課程中生根。」

然而美聯社報導，沒有任何證據顯示，該理論目前正教授給喬州170萬的公校學生。

此一決議也包含譴責教授一個種族優於另一種族或種族歧視行為是可以接受的。但絕大部分的討論集中在第一行，「美國不是一個種族主義國家，喬州不是一個種族主義的州。」

教育委員會主席史威尼(Scott Sweeney)說，雖然美國存在種族主義，但他不同意整個國家都是種族主義。他說，該決議針對的是所有會帶來分裂的教導，包括白人至上主義。

委員特彭德利(Tracey Pendley)也認為稱全州都是種族主義的說法是錯的，但她表示，「斷然聲明喬州不是種族主義」同樣也是有問題。她敦促委員們瞭解美國的系統性種族障礙，包括住房和執法方面。(林淑真)