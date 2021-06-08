疫下電子商務興 喬州沙凡納港前景看好

位於喬治亞州東南邊的沙凡納港(Savannah)長期以來是美國 東南區的航運入口，目前是東岸第二繁忙的港口，僅次於紐約─紐瓦克港(New York-Newark)。物流公司Fulfillment.com老闆比爾布勞(Bob Bilbrough)說，隨著電子商務的快速發展，尤其是在疫情 流行期間，該港的重要性更為明顯。

儘管疫情爆發時，貿易曾短暫崩盤，但隨著全美消費者上網購物，貿易反彈迅速，該港的業務也開始復甦。

繁忙的港口不僅為裝卸船舶的工人創造了工作，還為卡車司機、包裝工、送貨工人以及會計師、律師和銷售人員等創造機會。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，該州在貿易和運輸行業目前約提供了95萬個工作。

2020年，該港口平均每月處理超過30萬個貨櫃，其進口多於出口，卸貨多於裝貨。

近五年來，該港的出口量增長了9.4%，進口增長37.9%。愛默蕾大學(Emory)商學院羅布森計畫(Robson)主任羅森斯威格(Rosensweig)說，這種不平衡是因美國經濟的擴張速度超過了其他的貿易夥伴。

若不是因為疫情流行造成了許多商品供應方面的問題，包括供應鏈斷鏈，該港業務還可能會更忙。

儘管如此，運輸和儲存貨物的公司仍一直在增加工作機會，包括第三方物流公司，如Fulfillment.com，它們通常不直接向企業或消費者銷售，而是處理運輸、倉儲、包裝、接收和交付訂單。

倉庫工作也因大型零售商欲自己配送商品而被大量地創造出來，近年來這些物流中心在喬州 激增。

沃爾瑪(Walmart)發言人基恩(Phillip Keene)表示，沃爾瑪在喬州擁有200多家店，有14個配送中心，其中一個位於沙凡納附近。

亞馬遜在喬州有13個配送中心和八個配送站，其中一個就在沙凡納郊外。亞馬遜計畫再建兩個配送中心和四個配送站，其中幾個將靠近沙凡納。

到今年底，家得寶(Home Depot)將在該州擁有九家供應鏈據點。今年新增的三個分別位在Stonecrest、East Point和Locust Grove，共創造了約1000個工作機會。

喬州官員指出，港口往往會推動各方面的工作招募。

Hire Dynamics執行副總裁Kim Wallace表示，沙凡納港的發展意味著對該地的餐館和旅館的需求增加。

沙凡納從疫情停工中的反彈強於平均水平。該地區的失業率為3.9%，低於該州4.3%的整體失業率，更遠低於全美的6.1%。