首屆九九高爾夫會長盃 圓滿落幕

九九的工作成員與來賓合影，左四起會長林復德(Fred Lin)、駐邁經文處處長紀欽耀、僑務委員王成章。(九九俱樂部提供)

九九高爾夫俱樂部首屆會長盃邀請賽日前在奧蘭多Rio Pinar Golf club舉行，來自坦帕、邁阿密、紐約 及紐奧良以及中佛州 地區球友逾60人參賽，賽後並進行頒獎餐宴，選手及觀賽球友參與踴躍，氣氛熱鬧。

男子A組第一名楊立輝。(九九俱樂部提供)

九九高爾夫首屆會長盃邀請賽參賽球友合影。(九九俱樂部提供) 男子C組第一名徐祖慈。(九九俱樂部提供) 女子A組第一名嚴培達。(九九俱樂部提供)

比賽結果，男子A組第一名楊立輝，第二名McElrenth Jim，第三名Gordon Paul；B組前三名依序周楠凱、朱書靖、李春紅；C組徐祖慈、余漢華、徐志傑。女子A組第一名嚴培達，第二名涂永珍，第三名江燕榮；B組黃純香、林玉貴、蔡麗麗。最近洞獎第四洞Tiger Wang，第八洞祝榮星，第12洞李樂，第16洞陳俊；開球最接近中線獎第9洞Eric Cheung。

湖濱牛排館聚餐 。(美中經濟文化協會提供) 頒獎餐會中分享，左二及三僑務委員王成章、蔡麗麗夫婦。(九九俱樂部提供) 翟懷慈贊助每位球員25元果嶺費。(九九俱樂部提供)

九九會長林復德(Fred Lin)發起首屆球賽，自費提供餐費，優勝獎金和人人有獎的抽獎獎品獲熱烈響應，資深會員翟懷慈贊助每位球員果嶺費用45元中的25元加稅金，賽前再獲贊助該會創會元老楊喬生及王成章各贊助1000元，陳煌星、李樂、劉雨坤各贊助500元，台商會副會長林哲光200及加拿大 球友老樹100元，充裕該會公基金，因而原先參賽者僅需支付的20元，也由大會補貼，讓此次參賽者均免費有獎輕鬆參賽。

女子B組第一名黃純香。(九九俱樂部提供)

九九高爾夫首屆會長盃邀請賽參賽球友合影。(九九俱樂部提供) 男子C組第一名徐祖慈。(九九俱樂部提供) 女子A組第一名嚴培達。(九九俱樂部提供)

林復德感謝幹部群蕭俊吉、嚴培達、徐美嬋、徐禎明和義工鄭蓮、郭治宇和袁濤等的辛苦籌辦和支持，球友們慷慨贊助，還有比賽球場Rio Pinar提供10張球票，尤其駐邁阿密台北經濟文化辦事處新任處長紀欽耀偕組長陳令欣和僑務秘書吳佩芬特別出席，並攜電子快燉鍋與藍牙喇叭給大會抽獎。