黑熊頻頻出沒北卡社區 專家5招自保

熊在民宅後院徘徊。(取自WRAL電視台)

洛麗警察 局在其推特 官網上表示，上周有數名民眾報警表示看到熊的身影，警方接到報警後，在雪麗湖公園(Shelley Lake Park)地區發現了兩隻熊，希望民眾提高警覺。北卡 野生動物資源委員會(NC Wildlife Resource Commission)也發出警告，並提供民眾應對方法。

根據CBS17電視台報導，上周一上午9時左右，一隻黑熊出現在離熱鬧購物中心不遠的Lead Mine路500號附近，員警據報前往，在熊跑進社區田野之前，在民宅後院目擊了其身影。據稱熊看起來很健康，很害怕，且在躲避人類。上周四下午3時多，一隻黑熊也出現在Macon Place街附近某戶人家的後院，距離最初的目擊地僅兩哩。

目擊居民Brandon Yow接受WRAL電視台採訪時表示，他看到熊的第一個反應是趕快進屋，確定周圍沒有熊媽媽。他說黑熊在陽台上四處嗅嗅，停留了大約5分鐘。

北卡野生動物資源委員會提供居民避免熊上門的方法：

•不要餵食或親近熊，以避免讓牠們想接近房屋來尋找食物，也可能會出於自衛，攻擊接近的人。

•不要曝露食物、垃圾桶和回收桶，食物氣味會吸引熊。

•有熊活動的地區，不要吊餵鳥器，裡面的鳥食和穀物很吸引熊。

•寵物食物不要放置在戶外，盡可能在室內餵養寵物。

•要清洗乾淨用過的烤肉架，確保所有油脂和食物殘渣都已清除。

警方表示，黑熊通常很害羞，對人沒有攻擊姓，如果在住家附近看到熊，要保持冷靜，不要接近，注意牠的行為變化，慢慢後退，到達安全距離後，製造大量噪音把牠嚇跑。除非人類安全受到威脅，否則野生動物資源委員會不會誘捕或將牠們運到別地。